Krakowski hackhaton zakończony!

Start up Crossover wybrał najlepszych specjalistów IT oferując zwycięzcom pracę zdalną z wynagrodzeniem 400 000 PLN rocznie.

25 lutego w Browarze Lubicz, w Krakowie amerykański start up Crossover po jednodniowych testach rekrutacyjnych w ramach hackhatonu wyłonił zwycięzców! Najzdolniejsi specjaliści IT otrzymali propozycję pracy na wybrane, zdalne stanowiska dla gigantów z listy Fortune 1000 z USA.

Do konkursu przystąpiło 50 doświadczonych programistów nie tylko z Krakowa, ale również z innych miast Polski. W trakcie całodniowych testów i zadań rekrutacyjnych wyłoniono 11 zwycięzców. Nagrodą dla wybranej jedenastki była oferta pracy zdalnej dla gigantów amerykańskich z listy Fortune 1000. W krakowskim hackhatonie, tego samego dnia i po zdanych testach, wybrani uczestnicy z całej Polski otrzymali ofertę pracy w modelu Remote Work z wynagrodzeniem ok. 400 000 zł rocznie oraz nagrody finansowe o łącznej puli ok. 40 000 zł.Polscy programiści i specjaliści IT są bardzo doceniani przez amerykańskie koncerny z uwagi na kompetencje i osiągane wyniki. Dlatego właśnie kolejne talenty łowimy w Polsce, w Krakowie chcąc systematycznie rozwijać tutejszy rynek pracy zdalnej. Przy tak dynamicznej globalizacji w sektorze IT, model Remote Work nie stanowi już żadnego ograniczenia. To daje, najzdolniejszym programistom możliwość pozostania w Polsce, ale z amerykańskim wynagrodzeniem – podkreśla gospodarz spotkania, Andy Tryba, CEO Crossover.Podczas gdy standardowy proces rekrutacyjny dla programistów JAVA oraz Ruby on Rails trwa wiele dni, ten czas podczas krakowskiego hackhatonu został wyjątkowo skrócony do jednego dnia. Amerykański start up Crossover konsekwentnie rozwija pionierski model zdalnej pracy w Polsce dla sektora technologii informacyjnych i inwestuje w polskich specjalistów.Jednodniowe rekrutacje polegały na zadaniach programistycznych potwierdzających kompetencje i dalszych rozmowach z architektami oprogramowania, którzy dotarli do ostatnich etapów. Cały zaplanowany proces rekrutacyjny miał na celu wyłonienie najbardziej uzdolnionych i doświadczonych, którzy będą w stanie zarządzać dużymi projektami IT – dodaje Markus Tornberg, Crossover Country General Manager.Specjaliście IT, którzy 25 lutego nie mogli spróbować swoich sił, 11 marca start up Crossover powtórzy hackathon JAVA oraz Ruby on Rails w Krakowie. Rejestracja do udziału w turnieju jest dostępna na www.xokrakow.pl