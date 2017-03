Krakowskie HellHaven zaprezentowało nowy teledysk (wideo)

Już jutro, nakładem Pronet Music, ukaże się nowa płyta grupy HellHaven zatytułowana "Anywhere Out of the World". Dziś ukazał się nowy teledysk zespołu.





"W lutym 1971 roku astronauta Apollo 14, Edgar Mitchell, doświadczył fenomenu, który pozostaje do dziś czymś zagadkowym. Fenomen ten nosi nazwę “The Overview Effect”. Człowiek zetknięty z majestatycznością wszechświata doznaje uczucia szczęścia na niewyobrażalną skalę oraz pojawia się u niego świadomość, że „wszystko jest jednością”.



Patrząc na tę „kruchą niebieską planetę” Mitchell po prostu wiedział, że atomy, które składały się na jego ciało, były bezpośrednio połączone z każdym atomem na Ziemi, jak i z każdym atomem we wszechświecie. Austronauta, zupełnie znikąd, stał się świadomy tego, że każdy organizm na Ziemi jest w ścisłym związku ze sobą. Odczucia te opanowały jego umysł w ciągu kilku sekund.



I nie był on jedynym, który przeżył ten stan...".







Muzyka HellHaven jest szeroko pojętą wariacją na temat melodyjnego rocka progresywnego, post rocka oraz metalu z nutą wpływów Dalekiego i Bliskiego Wschodu. Niestandardowe pejzaże muzyczne łączą się zgrabnie z melodyjnością i przystępnością, co stanowi dość niespotykane połączenie muzyki nieprostej, wymagającej i rozbudowanej, z przyswajalną, delikatną i miłą dla ucha melodyką. To miks dźwięków, które z jednej strony frapują, a z drugiej na długo pozostają w głowach słuchaczy.



Klip został zrealizowany do utworu ""Overview Effect". Zespół tak opowiada o idei teledysku: