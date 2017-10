Krasnal Życzliwek Podróżnik zawita do Warszawy

Już za niespełna dwa dni nadodrzański krasnal Życzliwek Podróżnik odwiedzi stolicę i wspólnie z warszawiakami świętować będzie Rok Rzeki Wisły.

22 września (piątek) o godz. 12:45 na bulwarach wiślanych (Bulwar im. Jana Karskiego, na wysokości przejścia podziemnego przy ul. Boleść)

Już od 22 września 2017 r. każdy mieszkaniec Warszawy będzie mógł na własne oczy zobaczyć na bulwarach wiślanych jednego z wrocławskich krasnali – Życzliwka Podróżnika. Pomysłodawcą wydarzenia jest Biuro Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, a współorganizatorem Miasto Stołeczne Warszawa.„Jeden z naszych krasnali to miłośnik wszelakich podróży. Tym razem jego ciekawość świata i umiłowanie przygody skierowało go w stronę Warszawy” – Wioletta Samborska, Dyrektorka Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. „Dlatego też wybieramy się we wspólną podróż, by razem z mieszkańcami Wrocławia i stolicy cieszyć się tym niezwykłym wydarzeniem”.„Cieszymy się, że krasnal z Wrocławia jest zachwycony naszymi bulwarami – zapewnia Wioletta Paprocka-Ślusarska, Zastępca Dyrektora Biura Marketingu Miasta st. Warszawa. „Jesteśmy przekonani, że Krasnal Podróżnik urozmaici niejeden weekend warszawskim rodzinom, stanowiąc szczególną atrakcję dla dzieci. A może komuś z nas przyniesie również szczęście?”Uroczyste przywitanie krasnala Życzliwka Podróżnika odbędzie się:W programie przewidziano wiele różnych atrakcji adresowanych zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców – krasnoludkowe historie czy malowanie buziek. Całość uatrakcyjnią występy performerów i youtuberów, a także wizyta przedstawicieli najmłodszych warszawiaków – przedszkolaków. Świetna zabawa gwarantowana.Te niewielkie rzeźby pojawiają się sukcesywnie od 2005 roku. Obecnie jest ich ok. 400, ale liczba ta stale rośnie. Figurki krasnali stały się integralną częścią przestrzeni miejskiej Wrocławia oraz swoistym zjawiskiem społecznym i turystycznym. Nowe postacie tworzone są przez artystów z całej Polski, a ich opiekunami są instytucje publiczne, firmy oraz osoby prywatne. Organizowane są specjalne wycieczki szlakiem krasnali, gry plenerowe, spektakle teatralne oraz wydawane mapy dla turystów chcących połączyć odnajdywanie kolejnych figurek ze zwiedzaniem Wrocławia. Więcej informacji na stronie www.krasnale.pl.Obieżyświat, który w swoim niekrótkim życiu widział już wiele. Wciąż pchany nieustanną podróżniczą ciekawością, co jakiś czas na nowo pakuje walizki i wyrusza w kolejną podróż w nieznane. Umiłowanie przygody, odwaga i ciekawość świata, a przy tym także takt, obycie i wrodzona delikatność – to jego cechy rozpoznawcze. Można go spotkać w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Szczecinie.Warszawskie bulwary wiślane to jedne z piękniejszych bulwarów w Europie. Zmodernizowana ponad dwukilometrowa promenada od Podzamcza do mostu Świętokrzyskiego cieszy różnorodnością rozwiązań i atrakcji, jakie można na nich spotkać. Bulwar im. Karskiego rozciąga się od Podzamcza do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. To deptak, miejsca do siedzenia i leżenia, ale także droga rowerowa . Bulwar im. Pattona sąsiaduje z Centrum Nauki Kopernik i Muzeum nad Wisłą MSN, w sąsiedztwie którego znajduje się mały amfiteatr. Na promenadzie są figury ryb, fontanna, mini rzeka, trampoliny, plaża z wiklinowymi koszami do opalania, leżaki oraz pawilony gastronomiczne i wystawiennicze.