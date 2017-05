Księga Rodzaju 29,12-15

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Następnie opowiedział Jakub Racheli, że jest krewnym jej ojca i że jest synem Rebeki; wtedy ona pobiegła i opowiedziała to ojcu swemu" Czyli następnie opowiedział Jakub Racheli, że mają wspólnego przodka Teracha, ojca Abrahama i Nachora, który zrodził Betuela, ojca Labana i Rebeki z jednego rodu Sema (Rdz.11,10-29) Labana córką jest Rachela, a Rebeki synem jest Jakub. Wtedy Rachela pobiegła do domu ojca swego i opowiedziała to Labanowi ojcu swemu "A gdy Laban usłyszał o Jakubie, synu siostry swojej, wybiegł na jego spotkanie, uściskał go, ucałował i wprowadził do domu swego" Czyli a gdy Laban usłyszał od Racheli, córki swojej o Jakubie, synu Rebeki, siostry swojej z jednego rodu Sema, wybiegł Laban brat Rebeki na spotkanie Jakuba, syna Rebeki, uściskał Jakuba, ucałował i wprowadził do domu swego "Wtedy opowiedział Labanowi o wszystkim, co zaszło" Czyli wtedy opowiedział Jakub Labanowi o studni wody, okrutnej tradycji, z której odsunął wielki kamień węgielny znad otworu studni wody, okrutnej tradycji, najmowanych pasterzy trzód z Haranu, i napoił owce Labana, brata Rebeki matki swojej, za darmo bez zapłaty "I rzekł do niego Laban: Zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Labana do Jakuba: Zaiste Jakub jest kością - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej Labana i ciałem - funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie rodzaj informacji Labana, brata Rebeki, matki Jakuba z jednego rodu Sema (Rdz.11,29) "I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc" Czyli i zatrzymał się Jakub u Labana przez cały miesiąc synodyczny "Potem rzekł Laban do Jakuba: Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim ?" Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Labana do Jakuba: Czy masz dlatego służyć mi za darmo, że mamy wspólnego przodka Teracha i jesteśmy z jednego rodu Sema ? "Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja" Czyli Jakub ma powiedzieć Labanowi, jaka ma być zapłata Jakuba za wykonaną pracę (Rdz,29,12-15)