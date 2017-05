Księga Rodzaju 29,16-20

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Laban zaś miał dwie córki: starszą, imieniem Lea, i młodszą, imieniem Rachela" Czyli Laban, brat Rebeki, matki Jakuba, natomiast miał dwie córki: starszą córkę o imieniu Lea - przyłączyć, i młodszą córkę o imieniu Rachela - owieczka "Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna" Czyli Lea miała bez barwy - bez częstotliwości wibracji oczy - funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie bez barwy rodzaj informacji w formie energetycznej. Rachela natomiast miała z barwą - częstotliwość wibracji oczy - funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie z barwą rodzaj informacji w formie energetycznej. Rachela była urodziwa, bo miała barwne oczy i niezwykle piękne, harmonijne całokształty "Toteż Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł: Będę ci służył siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę" Czyli toteż Jakuba, uczucie, pragnienie i myśli przylgnęły do Racheli, bo miała barwne oczy i niezwykle piękne, harmonijne całokształty, więc rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Jakuba do Labana: Będę pracował dla ciebie siedem lat za Rachelę twoją młodszą córkę. Analogicznie do stwarzania przez Boga Wszechmogącego uniwersum w sześć dni, i siódmego dnia odpoczynku szabatowego - sobota dla zdrowia naszego, o którym pamiętał Jakub (Rdz.2,2-3) "Laban odpowiedział: Wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi" Czyli Laban odpowiedział mową słów: Woli Rachelę dać Jakubowi, niż dać Rachelę innemu mężowi, który nie pracowałby siedem lat za darmo u Labana za Rachelę młodszą córkę Labana "Pozostań u mnie !" Czyli pozostać ma Jakub u Labana i pracować siedem lat za darmo dla Labana za Rachelę młodszą córkę Labana (Rdz.29,15) "Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydawały mu się one jak kilka dni; tak bowiem bardzo ją kochał" Czyli pracował więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydawały mu się one jak kilka dni stworzenia uniwersum, i dzień odpoczynku szabatowego - sobota; tak bowiem bardzo Jakub, uczuciem, pragnienie i myślą przylgnął do Racheli (Rdz.29,16-20)