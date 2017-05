Księga Rodzaju 29,1-6

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Potem Jakub ruszył z miejsca i poszedł do ziemi ludów Wschodu" Czyli potem Jakub ruszył z miejsca, do którego przybył po sześciu dniach (Rdz.2,2-3), od wyruszenia Beer - Szeby, by udać się do Haranu, w którego okolicach było Paddan - Aram miasto rodziny potomków Nachora, brata Abrahama. I poszedł do północnej Mezopotamii, ziemi ludów potomków Sema i Chama, na wschód od ziemi Kananejskiej "A gdy się rozejrzał, zobaczył w polu studnię, a przy niej leżące trzy stada owiec, gdyż ze studni tej pojono stada, a wielki kamień przykrywał otwór tej studni" Czyli a gdy się rozejrzał Jakub uważnie, zobaczył w polu studnię - źródło wody, a przy studni leżące trzy stada owiec (Rdz.5,32), gdyż ze studni- źródło wody, pojono stada owiec; a wielki kamień węgielny przykrywał otwór studni - źródło wody "Gdy zebrały się tam wszystkie stada, odsuwali kamień znad otworu studni i poili trzody" Czyli gdy zebrały się w tym samym czasie przy studni - źródło wody tradycji, wszystkie stada owiec, przybyłe ze wszystkich kierunków świata i z różnych odległości, wtedy najmowani pasterze trzody odsuwali wielki kamień węgielny znad otworu studni - źródło wody tradycji i poili trzody, ze studni - źródło wody tradycji (Dz.20,29) "Potem znowu wtaczali kamień na swoje miejsce nad otwór studni" Czyli potem znowu najmowani pasterze trzody wtaczali wielki kamień węgielny do przykrywania i odsuwania znad otworu studni - źródło wody tradycji (Jan 10, 1-18) "I zapytał ich Jakub: Bracia moi, skąd jesteście ? A oni odpowiedzieli: Jesteśmy z Haranu" Czyli i zapytał Jakub pasterzy trzód z Haranu: Bracia moi skąd jesteście ? (Rdz.5,32) A pasterze trzód odpowiedzieli: Jesteśmy z Haranu Rzekł tedy do nich: Czy znacie Labana, syna Nachora? Odpowiedzieli: Znamy" Czyli rzekł: słowo, dźwięk , wibracja- nośnik mowy słów Jakuba tedy do pasterzy trzód z Haranu: Czy znacie Labana, syna Nachora Betuela ? Pasterze trzód z Haranu odpowiedzieli: Znamy. Potem rzekł do nich: Czy ma się dobrze? A oni odpowiedzieli: Dobrze. Oto właśnie córka jego Rachela nadchodzi z trzodą" Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Jakuba do pasterzy trzód z Haranu: Czy ma się dobrze Laban ? A pasterze trzody z Haranu odpowiedzieli: Dobrze. Oto właśnie pasterka trzód Labana, ojca swego (Jan 21,15-17) córka jego Rachela nadchodzi z trzodą Labana, ojca swego (Rdz.29,1-6)