Księga Rodzaju 29,21-26

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Wreszcie rzekł Jakub do Labana: Wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować" Czyli rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Jakuba do Labana: Wyznaczony mi czas siedmiu lat się skończył (Rdz.29,18), daj mi Rachelę twoją młodszą córkę, za żonę, chcę bowiem z Rachelą kontynuować akt rozradzania się "Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę" Czyli wtedy zebrał Laban, ojciec Racheli wszystkich swoich krewnych z Paddan - Aram i wyprawił ucztę weselną "A gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego; a ten obcował z nią" Czyli a po zachodzie słońca , gdy nastał wieczór, wziął Laban swoją starszą córkę Leę i przyprowadził ją do Jakuba, a Jakub kontynuował z Leą akt rozradzanie się "Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją" Czyli Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Lei, Zylpę służącą Labana "Nazajutrz rano okazało się, że była to Lea" Czyli nazajutrz rano po wschodzie słońca okazało się, że była to Lea, starsza córka Labana "Wtedy rzekł do Labana: Cóżeś mi to uczynił ? Czy nie za Rachelę ci służyłem ?" Czyli wtedy rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik słów Jakuba do Labana: Cóżeś mi to uczynił ? Czy nie za Rachelę twoją młodszą córkę ci służyłem siedem lat ? (Rdz.29,20) "Dlaczego oszukałeś mnie ? " Czyli dlaczego Laban oszukał Jakuba ? "Odpowiedział Laban: Nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą" Czyli odpowiedział Laban mową słów: Nie jest to u rodziny Labana z jednego rodu Sema w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą córkę Labana Rachelę przed starszą córką Labana Leą. Dlatego Laban oszukał Jakuba, bo w rodzinie Labana z jednego rodu Sema, był taki zwyczaj - źródło oszustwa. Biblia - źródło wiedzy, wiary i świadomości, instrukcją życia w systemie duchowo - informacyjnym. By nie czynić falowych zakłóceń w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji w formie energetycznej we wszechinformacji ze wszechinformacją. Tradycją, zwyczajem, negowaniem i manipulowaniem rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Pisma Świętego Boga Wszechmogącego. I nie ponieś śmiertelnych konsekwencji, które Jezus Zbawiciel pokazał na krzyżu ( Rdz 29, 21- 26 )