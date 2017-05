Księga Rodzaju 29,27-31

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Spędź ten tydzień weselny, a dam ci tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie siedem lat" Czyli spędzić ma Jakub ten tydzień weselny, jak sześć dni stworzenia uniwersum przez Boga Wszechmogącego i siódmego dnia, sprawiedliwego, miłosiernego i litościwego, odpoczynku szabatowego - sobota dla zdrowia naszego (Rdz 2,2-3), a Laban da Jakubowi Rachelę w zamian za pracę, którą odbędzie u Labana, niesprawiedliwie, bez miłosierdzia i litości, jeszcze przez drugie siedem lat "Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny" Czyli Jakub postąpił tak, jak został stworzony cały tydzień przez Boga Wszechmogącego i spędził cały tydzień weselny stworzony przez Boga Wszechmogącego "Potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę" Czyli potem gdy Jakub odbył pracę za Rachelę, niesprawiedliwie, bez miłosierdzia i litości przez drugie siedem lat, wtedy Laban dał Jakubowi za żonę młodszą córkę swoją Rachelę "Dał też Laban Racheli, córce swej, służącą swoją, jako jej służącą" Czyli dał też Laban po tygodniu weselnym Racheli córce swojej tylko Bilhę, służącą Labana, jako Racheli służącą "Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę, i służył u niego jeszcze drugie siedem lat" Czyli potem akt rozradzania się kontynuował także Jakub z Rachelą, a uczuciem, pragnieniem i myślą przylgnął bardziej do Racheli niż do Lei, i pracował Jakub u Labana za Rachelę młodszą córkę Labana, niesprawiedliwie, bez miłosierdzia i litości jeszcze drugie siedem lat "A Pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym łono jej, Rachela zaś był niepłodna" Czyli a Wszechmogący Bóg, którego prawem jest miłość, sprawiedliwość, miłosierdzie, litość i dar łaski zbawienia w Jezusie Zbawicielu, w który objawione jest prawo Boga Wszechmogącego (1 Jan 4,7-21; Wyj.9,27; Pwt.32,4; 2Kron.12,6; Neh.9,33; Ps.11,7; 51,6; 92,16; 112,4; 116,5; Jan 4,2; Wyj.34,6; Pwt.4,31; Kron.39,9; Neh.9,17; 9,13; Ps.86,15; 145,8; Łuk.6,36; Efez.2,1-10)widząc że Lea nie miała daru łaski być kochaną, uczynił płodnym - wielokrotne poczęcie i rodzenie potomstwa łono jej - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie, rodzaj informacji w formie energetycznej, do poczęcia i rodzenia potomstwa jej, Rachela natomiast nie poczęła i nie urodziła potomstwa (Rdz.29,27-31)