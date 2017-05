Księga Rodzaju 29,32-35

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"I poczęła Lea, i urodziła syna, i nazwała go Ruben, bo rzekła: Wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał" Czyli i rozpoczął się proces rozradzania się, i ukończony został proces rozradzania się, urodzeniem syna - mężczyzny, potomka danego od Boga Wszechmogącego (Rdz.29,31) i nazwała go Ruben, bo rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Lei: Wejrzał Wszechmogący na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. Dlatego nazwała go Ruben, bo troskliwie wejrzał Bóg Wszechmogący, na niedolę bycia niekochaną "I znów poczęła, i urodziła syna, i rzekła: Usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego; i nazwała go Symeon" Czyli i znów rozpoczął się proces rozradzania się, ukończony urodzeniem syna - mężczyzny, potomka danego od Boga Wszechmogącego i rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Lei: Usłyszał Wszechmogący, że byłam w niełasce, dlatego dał mi i tego: i nazwała go Symeon. Usłyszał Bóg Wszechmogący, że nie było daru łaski być kochaną, dlatego dał jej i tego syna - mężczyznę, potomka i nazwała go Symeon. Bo usłyszał Bóg Wszechmogący, że nie było daru łaski być kochaną "Potem poczęła znowu i urodziła syna, i rzekła: Teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów. Dlatego nazwała go Lewi" Czyli potem znów rozpoczął się proces rozradzania się, ukończony urodzeniem syna - mężczyzny, potomka danego od Boga Wszechmogącego, i rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Lei: Teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów - mężczyzn, potomków danych od Boga Wszechmogącego (Rdz.29,31) Dlatego nazwała go Lewi, bo teraz wreszcie przywiąże się do niekochanej i bez daru łaski bycia kochaną "I jeszcze raz poczęła, i urodziła syna, i rzekła: Ty razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda" Czyli jeszcze raz rozpoczął się proces rozradzania się, ukończony urodzeniem syna - mężczyzny, potomka danego od Boga Wszechmogącego, i rzekła: Tym razem będę sławić Wszechmogącego. Dlatego nazwała go Juda, bo tym razem będzie sławiony Bóg Wszechmogący. Bo troskliwie wejrzał na niedolę bycia niekochanym, usłyszał, że nie było daru łaski być kochanym, i by teraz wreszcie przywiązał się do niekochanej, bez daru łaski bycia kochanym. Analogicznie do daru łaski zbawienia w Jezusie Zbawicielu danej od Boga Wszechmogącego (Efez.2,4-10) "Potem przestała rodzić" Czyli potem przestały odbywać się procesy rozradzania się, ukończone urodzeniem potomka danego od Boga Wszechmogącego (Rdz.29,32-35)