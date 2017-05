Księga Rodzaju 30,12-14

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Służąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna" Czyli służąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna - potomka z Zylpy służącej Lei "A Lea rzekła: Na moje szczęście, bo kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą; i nazwała go Aszer" Czyli a Lea rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów: Na moje szczęście, bo według myśli Lei, kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą, bo służąca Lei Zylpa urodziła Jakubowi drugiego syna - potomka z Zylpy, służącej Lei, i nazwała go Aszer, bo według myśli Lei, kobiety będą mnie nazywać szczęśliwą. "A Ruben wyszedł podczas żniw pszenicy i znalazł na polu pokrzyki, i przyniósł je Lei, matce swej" Czyli a Ruben- funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, nazwany według mowy słów Lei, bo troskliwie wejrzał Bóg Wszechmogący na niedolę Lei, bycia niekochaną (Rdz.29,32) Wyszedł podczas żniw pszenicy - ukształtowane nasienie - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej i znalazł na polu - otwarta przestrzeń z rodzajem informacji, dla rodzajów informacji, posianego i zebranego nasienia pszenicy - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, i znalazł na polu - otwarta przestrzeń - rodzaj informacji, dla nasienia pszenicy i pokrzyków - ukształtowany rodzaj informacji z owocem - produkt rodzaju informacji, i z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, i przyniósł je Lei matce swej - funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, do poczęcia i urodzenia potomka danego od Boga Wszechmogącego "Wtedy Rachela rzekła do Lei: Daj mi, proszę, pokrzyków syna twego !" Czyli wtedy Rachela rzekła: słowo, dźwięk, wibracja- nośnik mowy słów do Lei: Daj mi, proszę, pokrzyków - ukształtowany rodzaj informacji z owocem - produkt rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji w formie energetycznej, syna Lei, poczętego i urodzonego, funkcjonalnie ukształtowanego zewnętrznie i wewnętrznie rodzaju informacji, mężczyzny - potomka danego od Boga Wszechmogącego (Rdz.30,12-14)