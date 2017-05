Księga Rodzaju 30,1-4

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swej siostrze i rzekła do Jakuba: Spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć" Czyli Rachela natomiast widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, bo była kochana i miała dar bycia kochaną, zazdrościła swej siostrze Lei, która była niekochana i nie miała daru bycia kochaną. Dlatego urodziła Jakubowi dzieci - potomków danych od Boga Wszechmogącego (Rdz.29,31-35), by Lea była kochana i Jakub przywiązał się do Lei, i rzekła Rachela do Jakuba: Spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Bo Jakub to sprawił, że Rachela nie miała dzieci - potomków danych od Boga Wszechmogącego, bo bardziej kochał Rachelę niż Leę (Rdz.29,30) Bo jeśli Rachela nie będzie miała dzieci, potomków danych od Boga Wszechmogącego, to Racheli wypadnie umrzeć za sprawą Jakuba "Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa ?" Czyli Jakub rozgniewał się na Rachelę i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Jakuba do Racheli: Czy ja jestem Bogiem, który odmówił ci potomstwa ? Jak Jakub byłby Bogiem, który jest prawem miłości, sprawiedliwości, miłosierdzia i litości (1Jan 4,7-21) to Lea była by kochaną, miałaby dar łaski bycia kochaną, i by Jakub przywiązał się do Lei. A Rachela by urodziła Jakubowi dzieci - potomków danych od Boga Wszechmogącego. I by nie zamknął łona Racheli, aby Jakub pokochał i przywiązał się do Lei. Dlatego uczynił płodnym łono Lei, a Rachela była niepłodna, bo Jakub bardziej kochał Rachelę niż Leę (Rdz.29,30-31) "A ona rzekła: Oto niewolnica moja Bilha, obcuj z nią że będzie mogła porodzić na kolanach moich, abym i ja miała z niej dzieci" Czyli a Rachela rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów do Jakuba: Oto niewolnica Racheli Bilha, z którą Jakub ma rozpocząć akt rozradzania się że będzie mogła niewolnica i służąca Racheli porodzić dzieci - potomków z Bilhy, niewolnicy i służącej Racheli, na kolanach Racheli, aby miała Rachela ze swej niewolnicy i służącej dzieci - potomków z Bilhy, niewolnicy i służącej Racheli "I dała mu Bilhę, służącą swoją, za żonę, i Jakub obcował z nią" Czyli i dała Rachela Jakubowi mężowi swemu, Bilhę służącą i niewolnicę swoją za żonę, i Jakub rozpoczął akt rozradzania się z Bilhą, służącą i niewolnicą Racheli, by Rachela miała dzieci - potomków z Bilhy, służącej i niewolnicy swej (Rdz.30,1-4)