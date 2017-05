Księga Rodzaju 30,15-16

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"A ona jej odpowiedziała: Czy mało ci tego żeś mi zabrała męża ? Chcesz zabrać też pokrzyki syna mego ?" Czyli a Lea Racheli odpowiedziała mową słów: Czy mało jest ci tego żeś mi zabrała męża - funkcjonalnie ukształtowany zewnętrznie i wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej do kontynuacji aktu rozradzania się i rozpoczęcia procesu oddziaływań informacyjnych, nasienia męża - informacja o całości funkcjonalnie ukształtowanego zewnętrznie i wewnętrznie rodzaju informacji. I żony - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie rodzaj informacji do poczęcia i urodzenia potomka danego od Boga Wszechmogącego. Chcesz zabrać też pokrzyki - ukształtowany rodzaj informacji w formie energetycznej, z owocem - produkt rodzaju informacji z nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji, syna mego - poczęty i urodzony z nasienia męża - informacja o całości rodzaju informacji, i żony - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie rodzaj informacji do poczęcia i urodzenia potomka danego od Boga Wszechmogącego "Wtedy Rachela rzekła: Niechaj więc śpi z tobą tej nocy za pokrzyki syna twego" Czyli wtedy Rachela rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów do Lei: Niechaj więc razem śpią mąż z żoną, aby razem kontynuować proces rozradzania się tej nocy, podczas żniw nasienia pszenicy i znalezionych pokrzyków syna twego - poczęty i urodzony z nasienia męża, i żony do poczęcia i urodzenia syna twego - potomka danego od Boga Wszechmogącego "A gdy wracał Jakub z pola wieczorem, Lea wyszła na jego spotkanie i rzekła: Przyjdź do mnie, bo nabyłam cię sobie za pokrzyki syna mego; i spał z nią tej nocy" Czyli a gdy wracał Jakub z pola - rodzaj informacji w formie energetycznej dla nasienia pszenicy i pokrzyków, wieczorem po zachodzie słońca , Lea żona jego wyszła na spotkanie Jakuba męża swego i rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Lei do Jakuba: Przyjdź do mnie, bo nabyła sobie męża swego do spania razem z żoną za pokrzyki - rodzaj informacji z owocem i nasieniem, syna mego - poczęty z nasienia męża i żony - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie rodzaj informacji do poczęcia i urodzenia potomka danego od Boga Wszechmogącego. I spali razem mąż z żoną, aby razem kontynuować proces rozradzania się tej nocy, podczas żniw nasienia pszenicy i znalezionych na polu pokrzyków (Rdz.30,15-16)