Księga Rodzaju 30,21-25

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Potem urodziła córkę i nazwała ją Dina" Czyli potem poczęła Lea znowu i urodziła córkę, kobietę - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie i zewnętrznie rodzaj informacji, z żebra mężczyzny, funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej (Rdz.2,21-23) i nazwała córkę Dina, według osądu swego, kobietę - funkcjonalnie ukształtowany wewnętrznie i zewnętrznie rodzaj informacji w formie energetycznej, do poczęcia i urodzenia mężowi potomka danego od Boga Wszechmogącego "Wspomniał też Bóg na Rachelę i wysłuchał ją Bóg, i uczynił ją płodną" Czyli wspomniał troskliwie też Bóg Wszechmogący na Rachelę i wysłuchał mowy słów Racheli, i sprawił, że Rachela pocznie i urodzi Jakubowi potomka danego od Boga Wszechmogącego "Poczęła więc i urodziła syna, i rzekła: Zdjął Bóg hańbę moją" Czyli rozpoczął się proces oddziaływań informacyjnych Jakuba nasienia - informacja o całości rodzaju informacji, z Racheli funkcjonalnie ukształtowanym wewnętrznie rodzajem informacji, do poczęcia i urodzenia potomka danego od Boga Wszechmogącego, i rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Racheli: Zdjął Bóg hańbę moją bo byłam niepłodna (Rdz.29,31) "I nazwała go Józef, mówiąc: Oby Pan dał mi jeszcze jednego syna" Czyli i nazwała syna Józefa mówiąc słowa: Oby Wszechmogący Bóg dał mi jeszcze jednego syna, potomka danego od Boga Wszechmogącego. A gdy Rachela urodziła Józefa, potomka danego od Boga Wszechmogącego, rzekł Jakub do Labana: Zwolnij mnie ze służby, abym mógł wrócić na miejsce swoje do Beer - Szeby (Rdz.28,10) i do ojczyzny Abrahama, Izaaka i swojej, z której przyszedłem do Paddan - Aram, miasta potomków Nachora, brata Abrahama (Rdz.30,21-25)