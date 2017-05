Księga Rodzaju 30,26-30

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem" Czyli Jakub chce, by Laban dał mu Leę i Rachelę, żony jego i dzieci jego, potomków danych od Boga Wszechmogącego, za które Jakub służył Labanowi, bo Jakub chce odejść ze służby dla Labana, który wie przecież, jak Jakub mu służył, gdy pasł i strzegł trzody Labana "Odpowiedział mu Laban: Jeślim znalazł łaskę u ciebie, zastań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie" Czyli odpowiedział Jakubowi Laban: Jeślim znalazł dar łaski u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem ze znaku obfitości rozmnożonego dobytku, że Wszechmogący Bóg wypełniał swoją wolę we mnie przez wzgląd na ciebie "Potem rzekł: Podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją" Czyli potem rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Labana do Jakuba: Podaj mi wysokość zapłaty swojej za służbę, a dam ci zapłatę swoją, za służbę dla mnie "I odpowiedział mu: Ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie" Czyli i odpowiedział mową słów Jakub Labanowi: Ty wiesz, jak ci służyłem, gdy pasłem i strzegłem trzody twojej, i jaki jest dobytek twój dzięki służbie mojej dla ciebie "Bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się obficie, i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim" Czyli, bo niewiele tego było z trzody, co miał Laban zanim przyszedł Jakub do Labana, a rozmnożyła się trzoda obficie, i wypełniał w Labanie swoją wolę Bóg Wszechmogący, za każdym razem, gdy Jakub pasł i strzegł trzody Labana "Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom ? " Czyli kiedyż więc ma Jakub zacząć dbać o swoją własną trzodę, swój własny dobytek i swoją własną rodzinę ?(Rdz.30,26-30)