Księga Rodzaju 30,31-34

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"A ten rzekł: Cóż tedy mam ci dać ? Odpowiedział Jakub: Nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pasł i strzegł trzody twojej: "Czyli a Laban rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów do Jakuba: Cóż tedy mam ci dać ? Odpowiedział Jakub mową słów: Nic mi ty nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem będę nadal pasł i strzegł trzody twojej: "Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami, oraz koźlęta łaciate i cętkowane między kozami" Czyli obejdzie Jakub dzisiaj wszystkie trzody Labana i oddzieli wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami białymi, oraz koźlęta łaciate i cętkowane między kozami białymi. Analogicznie do oddzielenia dzisiaj, potomków z dwóch rodów Sema i Chama, od potomków z jednego rodu Chama, i potomków z jednego rodu Sema, od potomków z jednego rodu Chama "To będzie moja zapłata" Czyli gdy oddzieli Jakub ze wszystkich trzód Labana, wszystkie jagnięta cętkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami białymi, oraz koźlęta łaciate i cętkowane między kozami białymi, to będzie Jakuba zapłata za służbę dla Labana "Po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją" Czyli po jakimś czasie od oddzielenia ze wszystkich trzód Labana jagniąt cętkowanych i łaciatych i wszystkich jagniąt czarnych między owcami białymi, oraz koźląt łaciatych i cętkowanych między kozami białymi, wtedy okaże się uczciwość Jakuba gdy Laban sam przyjdzie sprawdzić uczciwość Jakuba w oddzieleniu ze wszystkich trzód Labana wszystkich jagniąt cętkowanych i łaciatych i wszystkich jagniąt czarnych między owcami białymi, oraz koźląt łaciatych i cętkowanych między kozami białymi, to będzie Jakuba zapłata za służbę dla Labana "Wszystko, co nie będzie cętkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie" Czyli wszystko, co w oddzielonej trzodzie Labana, nie będzie w trzodzie Jakuba cętkowane i łaciate między kozami cętkowanymi i łaciatymi, a czarne między owcami czarnymi, cętkowanymi i łaciatymi, niech będą uważane za owce, które nie należą do Jakuba "Wtedy rzekł Laban: Niech będzie według słowa twego" Czyli wtedy rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Labana do Jakuba: Niech będzie według mowy słów Jakuba (Rdz.30,31-34)