Księga Rodzaju 30,38-39

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Pręty, które obłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić" Czyli pręty, które oddzielił od całości rodzajów informacji w formie energetycznej, obłupał z kory z zewnętrznie ukształtowanego rodzaju informacji, tak że na prętach ukazały się białe pręgi wewnętrznego rodzaju informacji w formie energetycznej o częstotliwości wibracji barwy białej - nośnika rodzaju informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją - informacja dla całości rodzajów informacji i o całości rodzajów informacji, ustawił przed owcami - rodzajem informacji w formie energetycznej, ukształtowanym funkcjonalnie wewnętrznie i zewnętrznie, w żłobach i korytach z wodą - rodzajem informacji w formie energetycznej o częstotliwości wibracji bezbarwnej - nośnika jednego rodzaju informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, gdzie owce o ukształtowanym zewnętrznie rodzaju informacji w formie energetycznej o częstotliwości wibracji barwy czarnej i białej nośników rodzajów informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, przychodziły pić - zaspokoić pragnienie wodą o częstotliwości wibracji bezbarwnej - nośnika jednego rodzaju informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją "I parzyły się gdy przychodziły pić" Czyli pary, samiec z zewnętrznie ukształtowanym nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji, z samicą wewnętrznie ukształtowanym rodzajem informacji do poczęcia i rodzenia swojego młodego rodzaju informacji, gdy przychodziły pić - zaspokoić pragnienie wodą o częstotliwości wibracji bezbarwnej - nośnika jednego rodzaju informacji do zaspokojenia pragnienia owiec o częstotliwości wibracji barwy czarnej i białej - nośników rodzajów informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją "Trzody parzyły się więc, patrząc na pręty, i rodziły swoje młode pręgowate, cętkowane i łaciate" Czyli pary trzód - rodzajów informacji w formie energetycznej, samce z zewnętrznie ukształtowanym nasieniem - informacja o całości rodzaju informacji, rozpoczęły więc oddziaływania informacyjne z samicami z wewnętrznie ukształtowanym rodzajem informacji do poczęcia i rodzenia swojego młodego rodzaju informacji, i z percepcją prętów o częstotliwości wibracji białych pręg - nośnika rodzaju informacji we wszechinformacji do oddziaływań informacyjnych ze wszechinformacją, i rodziły swoje młode rodzaje informacji w formie energetycznej o częstotliwości wibracji barwy prętów pręgowate, cętkowane i łaciate. Analogicznie do dwóch rodów Sema i Chama oddzielonych od potomków z jednego rodu Chama (Rdz.30,38-39)