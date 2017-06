Księga Rodzaju 30,40-43

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Jakub oddzielał więc jagnięta, a inne owce odłączał od pręgowatych i wszystkich czarnych w trzodzie Labana, i tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączał do trzód Labana" Czyli Jakub oddzielał więc jagnięta, analogicznie do potomków Jakuba, których oddzielił od potomków Chama, z jednego rodu Noego, braci bliźniaków, synów Noego Sema, Chama i Jafeta (Rdz.5,32), a inne owce cętkowane i łaciate, analogicznie do potomków z dwóch rodów Sema i Chama odłączał od potomków Chama, z jednego rodu Noego, braci bliźniaków odłączył od pręgowatych, analogicznie do potomków Jafeta odłączył od potomków Chama, braci bliźniaków z jednego rodu Noego. I wszystkich czarnych w trzodzie Labana, analogicznie do wszystkich podzielonych w rodzie i w plemieniu synów Hebera, Pelega, z którego się wywodzi Abraham i Joktana, z którego się wywodzą wszyscy mieszkańcy południowej i północno - wschodniej Azji, potomków z jednego rodu Sema (Rdz.10,21-32; 11,10-32) Odłączył od potomków Chama, z jednego rodu Nogo potomków braci bliźniaków, synów Noego, i tak przygotował sobie osobne stada, analogicznie do tak podzielonych w rodzie i w plemieniu potomków synów Noego, braci bliźniaków, Sema, Chama i Jafeta, których Jakub oddzielał od potomków Chama potomków Sema i odłączał potomków z dwóch rodów Sema i Chama od potomków Chama oraz potomków Jafeta odłączał od potomków Chama, z jednego rodu Noego potomków braci bliźniaków, synów Noego Sema, Chama i Jafeta "Ponadto ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w korytach, aby się parzyły przed prętami" Czyli ponadto ilekroć młode owce się parzyły, kładł Jakub pręty z białymi pręgami przed owcami w korytach z wodą, aby się parzyły gdy przychodziły pić przed prętami, i rodziły swoje młode rodzaje informacji w formie energetycznej o częstotliwości wibracji barwy prętów "Lecz gdy owce były słabe - stare, nie kładł ich. Dlatego Laban miał owce słabe - stare, a Jakub miał owce silne - młode "Tak to mąż ów - Jakub uczciwym sposobem wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody i miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły" (Rdz.30,40-43)