Księga Rodzaju 30,5-11

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"I poczęła Bilha, i urodziła Jakubowi syna" Czyli i rozpoczął się proces rozradzania się i ukończony został proces rozradzania się, i urodziła Bilha, niewolnica i służąca Racheli syna - potomka z Bilhy, niewolnicy i służącej Racheli "A Rachela rzekła: Oddał mi Bóg sprawiedliwość i wysłuchał głosu mego, i dał mi syna; dlatego nazwała go Dan" Czyli a Rachela rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów: Oddal Racheli Bóg sprawiedliwość, bo była kochana i miała dar bycia kochaną, a wysłuchał głosu Racheli Jakub i obcował z Bilhą, niewolnicą i służącą Racheli. I poczęła Bilha i urodziła Jakubowi syna - potomka z Bilhy, niewolnicy i służącej Racheli; dlatego nazwała go Dan, bo oddał Racheli Bóg Wszechmogący sprawiedliwość, a wysłuchał głosu Racheli Jakub "A Bilha, służąca, poczęła ponownie i urodziła Jakubowi drugiego syna" Czyli a u Bilhy, służącej i niewolnicy Racheli ponownie rozpoczął się proces rozradzania się i ukończony został proces rozradzania się ponownym urodzeniem Jakubowi drugiego syna - potomka z Bilhy, służącej i niewolnicy Racheli "Rachela zaś rzekła: Nadludzkie boje stoczyłam z siostrą moją i zwyciężyłam; i nazwała go Naftali" Czyli Rachela natomiast rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów: Nadludzkie boje, bo ze sprawiedliwością Boga Wszechmogącego stoczyła Rachela z siostrą swoją Leą, i zwyciężyła Lea, bo urodziła Jakubowi - potomków danych od Boga Wszechmogącego i nazwał potomka z Bilhy, służącej i niewolnicy swej Naftali, bo nadludzkie boje ze sprawiedliwością Boga Wszechmogącego stoczyła Rachela z siostrą swoją Leą "A Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła Zylpę, służącą swoją, i dała ją Jakubowi za żonę " Czyli a Lea widząc, że przestała rodzić Jakubowi dzieci - potomków danych od Boga Wszechmogącego, wzięła Zylpę, służącą swoją i dała ją Jakubowi za żonę "Zylpa zaś, służąca Lei, urodziła Jakubowi syna" Czyli Zylpa natomiast służąca Lei, urodziła Jakubowi syna - potomka z Zylpy, służącej Lei "I rzekła Lea: Na pomyślność ! I nazwała go Gad" Czyli i rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Lei: Na pomyślność ! I dlatego nazwała syna - potomka z Zylpy, służącej swej, Gad, bo według myśli Lei (Rdz.30,5-11)