Księga Rodzaju 31,6-11

"I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką" Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.

"Wy same przecież wiecie, żem służył ojcu waszemu ze wszystkich sił swoich," Czyli żony Jakuba Rachela i Lea przecież wiedzą, że Jakub pracował dla Labana, ojca Racheli i Lei przykładnie, solidnie i uczciwie "ale ojciec wasz oszukał mnie i dziesięć razy zmieniał zapłatę moją, lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi" Czyli ale Laban ojciec Racheli i Lei chciał oszukać Jakuba i dziesięć razy zmieniał zapłatę Jakuba za pracę dla Labana, lecz Bóg Wszechmogący nie pozwolił by oszustwem Laban szkodził Jakubowi "Gdy mówił: Cętkowane będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta cętkowane" Czyli gdy Laban mówił: cętkowane w trzodach będą zapłatą Jakuba za pracę dla Labana, wtedy Bóg Wszechmogący sprawił, że cała trzoda rodziła jagnięta cętkowane "a gdy mówił: Pręgowate będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta pręgowate" Czyli a gdy Laban mówił: Pręgowate będą zapłatą Jakuba za pracę dla Labana, wtedy Bóg Wszechmogący sprawił że cała trzoda rodziła jagnięta pręgowate "Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, a dał je mnie" Czyli za szkodzenie Jakubowi oszustwem, Bóg Wszechmogący sam odebrał bydło Labanowi, ojcu Racheli i Lei, a dał je Jakubowi za przykładną, solidną i uczciwą pracę dla Labana "Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywały owce, były pręgowate, cętkowane i łaciate" Czyli wtedy bowiem gdy owce się łączyły w pary, Jakub percepcją widział przez sen, że oto samce które się łączyły z owcami były pręgowate, cętkowane i łaciate, aby Jakub oddzielił jagnięta pręgowate, cętkowane i łaciate, od owiec białych "I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie ! A ja odpowiedziałem: Otom ja" Czyli wtedy posłaniec Boga Wszechmogącego rzekł do Jakuba: Jakubie ! A Jakub odpowiedział: Otom ja Jakub, który jest wzorem przykładnej, solidnej i uczciwej pracy dla Labana (Rdz.31,6-11)