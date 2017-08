„Kucharze na szczycie”, czyli wielkie gotowanie na Rysach

Już 22 sierpnia polscy kucharze wyruszą na Rysy, aby tam urządzić wielkie gotowanie i serwować kuchnię polową. Pierwsza tego typu akcja charytatywna w Polsce ma na celu pomóc jednemu z krakowskich kucharzy, który stracił rękę podczas pracy.

Kucharze na szczycie to niezwykła akcja. Wzajemna pomoc, jaką niosą dla siebie kucharze w Polsce, świadczy nie tylko o ich zrozumieniu dla nieszczęścia jednego z kolegów, ale także o niezwykłej miłości do gotowania. Kucharz to nie tylko zawód, ale sposób na życie. Cieszymy się, że również możemy uczestniczyć w tej akcji

Pomysłodawcą projektu jest Towarzystwo Pomocy Kucharzom Gastropiciel & Friends, zrzeszające zawodową grupę kucharzy. Niesie pomoc kolegom z profesji, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub innym zdarzeniom losowym, utrudniającym im wykonywanie zawodu. Główny patronat nad wydarzeniem objęła Polska Akademia Sztuki Kulinarnej. Mistrzów kuchni wesprze również Debic swoimi produktami. Zostaną one użyte do przygotowania dań podczas akcji. Sama firma przekaże również darowiznę na rzecz poszkodowanego oraz wystawi do licytacji gadżety używane przez kucharzy w codziennej pracy, takie jak profesjonalne bluzy kucharskie, fartuchy czy worki cukiernicze.Projekt został podzielony na dwie części. Około 200 kucharzy w Zakopanym uczestniczyć będzie w kiermaszu charytatywnym, z którego zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup protezy biodynamicznej dla jednego z kucharzy. Na jarmarku kwestowym na zainteresowanych czekać będą różne atrakcje, jak muzyka na żywo , konkursy oraz live cooking, czyli gotowanie na żywo czy pokaz grillowania steków na trzech lokomotywach steakowych. Dodatkowo kucharze będą doradzać, jak gotować i z jakich produktów korzystać. Nie zabraknie również solowych koncertów artystów i kapel popowych. Na odwiedzających czekać będzie także poczęstunek przygotowywanego od samego rana bigosu z największej patelni o średnicy 2,5 metra.Punktem kulminacyjnym imprezy jest wyprawa jednej z ekip, czyli około 60 osób, które wyruszą z Morskiego Oka na Rysy, gdzie „Kucharze na szczycie” wspólnie ugotują potrawę. Na scenie na żywo będzie prowadzona transmisja na telebimach i wymiana informacji z ekipą wspinaczkową.Projekt Rysy –– mówi Estera Donder, Sales Representative w Debic.Projekty Rysy odbywać się będzie podczas 49. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru i Produktu Regionalnego. Pomysłodawcy przewidują, że w kiermaszu tego dnia może uczestniczyć nawet do 4 tysięcy osób. Debic podczas akcji reprezentować będą Estera Donder, Iwona Toczkowska, Barbara Lenartowicz oraz Leszek Błoniarz.