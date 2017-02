Kulturysta w policyjnym mundurze

Mateusz Młodystach żyje w innym świecie. Wie co będzie robił za rok, dwa, pięć... Wie też, co będzie jadł na śniadanie i obiad. Dietę ma zbilansowaną nad którą czuwa żona Ania. Jako policjant patrolówki szybko wraca do rzeczywistości.





Służba w Policji to jego pasja i oddaje się jej bezgranicznie. Od ośmiu lat, podobnie jak żmudnym treningom.



]Po służbie zdejmuje mundur, zakłada dres i ćwiczy W Strefie Mocy przy ul. Gimnastycznej.



Do tego w miejscu zamieszkania, w malowniczej Nądni, ma jeszcze treningi aerobowe.



- Zawsze chciałem być wielki podobnie jak Arnold Schwarzenegger czy Marek Perepeczko - śmieje się mój rozmówca. –Twardziele mogący pochwalić się klatką piersiową.



Wystartował we Wrocławiu, w jednej z najbardziej prestiżowych imprez kulturystycznych w Polsce, a zarazem



W konkurencji do 180 cm wzrostu, a razem z nim 40 zawodników.



Odniósł ogromny sukces, stanął na pudle.



Przed nim kolejne wyzwania Mistrzostwa Wielkopolski oraz Puchar Ziemi Puckiej.



