Lacoste w Pradze - zabytkowe wnętrze z nowoczesnym sznytem

Salon Lacoste, otwarty w samym sercu przepięknej praskiej starówki, to kolejny już owoc współpracy marki z polską firmą fit-outową Forbis Group, jej stałym partnerem w zakresie realizacji inwestycji w regionie Europy Środkowo – Wschodniej.

Największym wyzwaniem, z jakimi musieliśmy się zmierzyć przy realizacji tego projektu była implementacja nowych technologii materiałowych oraz prowadzenie prac budowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych przy zachowaniu wszystkich wymogów konserwatorskich. Konieczna była precyzyjna dbałość o zachowanie materii zabytkowej oraz uwypuklenie detali architektonicznych, ujętych w projekcie wykonawczym

Teraz salon perfekcyjnie wpisuje się w krajobraz najbardziej znanej czeskiej ulicy, nie ingerując w jej wyjątkowy, historyczny klimat

Forbis odpowiedzialny był za wdrożenie konceptu, stworzonego przez specjalistów z firmy Lacoste. Projekt zakładał zachowanie zabytkowego charakteru wnętrza, przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych, minimalistycznych rozwiązań. Tradycyjna, palona cegła i lekka zabudowa meblowa w odcieniu szarości ocieplają przestrzeń, a ledowe podświetlenie paneli ściennych stwarza efekt charakterystycznej łuny, która podkreśla zabytkowe elementy wnętrza, np. sklepienia łukowe. Całość jest bardzo stylowa i elegancka, co koresponduje z filozofią marki.W aranżacji znalazło się wiele elementów podkreślających tożsamość francuskiej sieci sklepów. Wyeksponowane w charakterystyczny sposób rakiety tenisowe, to obok zielonego krokodyla drugi firmowy znak Lacoste. Za ladą w strefie sprzedaży zobaczyć można różne warianty logotypu, z kolei specjalnie zaaranżowana tuż przy wejściu do sklepu strefa muzealna ma przybliżyć klientom historię brandu. Znajduje się tam tablica informacyjna oraz neon, przedstawiający wizerunek tenisisty. Witrynę uzupełnia motto założyciela marki Rene Lacoste, które gloryfikuje zasadę fair play (L'essentiel est que demeure le fair-play).Budynek Luna, w którym mieści się salon, znajduje się pod ochroną służb konserwatorskich.– mówi Rafał Niedrygas, project manager koordynujący przebieg inwestycji z ramienia Forbis.– dodaje.Forbis jest stałym partnerem Lacoste w zakresie realizacji inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma zrealizowała już salony Poznaniu, Warszawie, Katowicach, Krakowie, Bydgoszczy, w Brnie i w Budapeszcie. Wprowadzała również zmiany w outletach w Gdańsku i Łodzi.