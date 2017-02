Ładowanie baterii i ochrona przed napastnikami

Nowy VARTA Safety Power Bank oferuje podwójne bezpieczeństwo.

[plik 2 prawa]Nieważne, czy znajdziesz się w ciemnym parku, czy pustym garażu, słabo oświetlone miejsca mogą sprawić, że poczujesz się niepewnie. Z zupełnie nowym Safety Power Bank 2600 mAh od VARTA nie tylko naładujesz smartfona czy odtwarzacz MP3 gdziekolwiek i kiedykolwiek, ale także będziesz mieć zapewnioną ochronę przed napastnikami dzięki wbudowanemu alarmowi. Kompaktowy i poręczny Safety Power Bank od VARTA jest pierwszym power bankiem na świecie z funkcją bezpieczeństwa osobistego. 2600 mAh energii zapewnia wystarczający zapas mocy do pełnego naładowania pustej baterii smartfona*. Dzięki długości 11 cm i mniej niż 4 cm szerokości, mieści się w prawie każdej torebce, kopertówce czy kieszeni. Poręczny Power Bank może być także wygodnie noszony wokół nadgarstka dzięki dołączonej smyczy, co oznacza, że jest gotowy do użycia w każdym momencie. Ale to nie wszystko. Wbudowany alarm antynapadowy jest dodatkowo wspierany przez światło stroboskopowe (dioda LED na spodzie urządzenia), obydwa mogą zostać aktywowane poprzez pociągnięcie za uchwyt. Przejmujący i bardzo głośny dźwięk o głośności 100 db ma za zadanie służyć jako pasywna obrona – odstrasza napastników i zwraca uwagę przechodniów, by udzielili pomocy atakowanej osobie w razie ryzykownej lub niebezpiecznej sytuacji. Aby zapewnić niezawodną ochronę, Power Bank zawsze rezerwuje 20% swojej pojemności na uruchomienie alarmu. Kiedy poziom naładowania spada do 20% pojemności, użytkownik jest o tym informowany przez diodę LED, która świeci się na czerwono. Od tego momentu Power Bank nie będzie mógł ładować żadnych urządzeń mobilnych, chociaż wciąż będzie posiadał zapas bezpieczeństwa energii, by móc uruchomić alarm. Wygląd tego lekkiego banku energii, ważącego 97 g, jest dodatkową zaletą. Wykorzystująca klasyczne, wyrafinowane kolory czerni i złota ładowarka posiada odporną na zadrapania powierzchnię – dla znakomitego designu, rozrywki i bezpieczeństwa podczas przebywania poza domem. *W oparciu o iPhone 5C; rezultaty mogą się różnić w zależności od urządzenia. Nowy VARTA Safety Power Bank jest dostępny w sprzedaży od października (zawiera czarny, 20 cm magnetyczny kabel Micro USB do ładowania): Cena sugerowana: 99 zł Wymiary: szerokość: 39 mm; wysokość: 114 mm; głębokość: 39 mm Waga: 97 g Gwarancja: 2 lata Więcej informacji można znaleźć na www.varta-consumer.pl lub na oficjalnym profilu VARTA na Facebooku.