Lady Pank zapowiada akustyczną trasę po Polsce

23 marca grupa Lady Pank wyruszy w akustyczną trasę koncertową po Polsce.

- Jest taka piosenka, która jest dla mnie strasznie ważna. Nazywa się "Wspinaczka". To jedna z najważniejszych piosenek, jakie w życiu zaśpiewałem. Andrzej Mogielnicki napisał ten tekst wiele lat temu - w czasach, gdy Polska się pobudzała do życia w sposób szczególny. Myślę, że trzeba ją zagrać, bo to piękny numer. Na pewno będziemy grać ten utwór na koncertach, ale oczywiście nie tylko ten..

- Lady Pank to legenda polskiego rocka, dlatego bardzo cieszymy się, że Antyradio - stacja, grająca Najlepszy Rock Na Świecie, jest patronem trasy zespołu. Dzięki patronatowi nasi słuchacze nie tylko będą informowani na bieżąco o kolejnych koncertach, ale i staną przed szansą wygrania biletów na występy zespołu w różnych miastach Polski



29 marca - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

31 marca - Wrocław, Sala Audytoryjna WCK

6 kwietnia - Białystok, Opera Podlaska

7 kwietnia - Warszawa, Klub Stodoła

8 kwietnia - Warszawa, Klub Stodoła

9 kwietnia - Kraków: Audytorium Maximum

- Toruń, CKK Jordanki

20 kwietnia - Poznań, Sala Ziemi

22 kwietnia - Gdańsk, Stary Maneż

