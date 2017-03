Latarnie Hybrydowe zdbywają uznanie samorządów

latarnie hybrydowe to dosyć nowe zjawisko w polskim krajobrazie. Samorządy myślące o innowacjach i skłąniające sie ku modernizacji oświetlenia ulicznego coraz częściej wybierają latarnie hybrydowe marki Calidus.

Światowe trendy i nowinki techniczne ulegają dynamicznym zmianom. W świecie oświetlenia jest nie inaczej. Ostatnią nowinką, która zasługuje na uwagę są latarnie hybrydowe . Z tego tekstu dowiecie się czym są, czym się różnią od typowych latarni solarnych i na co zwrócić uwagę zamawiając latarnie uliczne.Hybryda to połączenie dwóch opcji w jedną. Klasycznym i ostatnio mocno medialnym tematem są auta hybrydowe, to dla przykładu, aby zobrazować o co chodzi. Łączą one w sobie cechy auta napędzanego paliwem oraz auta elektrycznego. Tak samo rzecz się ma, kiedy bierzemy pod uwagę latarnie hybrydowe. Łączą one i wykorzystują dwa różne źródła energii. O solarnej latarni LED i możliwościach jej zastosowania pisaliśmy w poprzednim artykule, ten będzie niejako uzupełnieniem tematu. Latarnie hybrydowe od popularnych latarni solarnych LED odróżnia dodatkowe źródło zasilania w moc. Najczęściej jest to połączenie zalet energii solarnej z energią czerpaną z sieci energetycznej, lecz coraz częściej można spotkać również latarnie hybrydowe wykorzystujące energię wiatru. W tym ostatnim przypadku, efekt hybrydy osiąga się poprzez montaż turbiny wiatrowej generującej energię eklektyczną. Potencjał dodatkowego źródła energii idealnie sprawdza się wtedy, gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają w pełni wykorzystać możliwości paneli słonecznych.Typowa latarnia hybrydowa wykorzystuje głowicę wyposażoną w diody LED oraz pojemną baterię, która magazynuje energię do wykorzystania jej w porze nocnej. Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym obecnie na rynku jest połączenie energii słońca, przy użyciu paneli słonecznych oraz energii wiatru lub energii sieciowej. Takie latarnie uliczne potrafią niezależnie i autonomicznie działać nawet do kilkunastu lat, oczywiście jeżeli będziemy o nie dbać i dokonywać okresowych przeglądów.Istotnym aspektem na który inwestor powinien zwrócić uwagę jest rodzaj baterii. Latarnie uliczne, te z najwyższej półki wykorzystują baterie litowo-jonowe, których żywotność wynosi średnio pięć lat. Baterie te umieszczone są w głowicy i nie wymagają specjalistycznych umiejętności aby je wymienić. Innym typem baterii używanym w latarniach hybrydowych są baterie żelowe. Te są przeważnie zakopywane pod latarnią w specjalnych pojemnikach, ze względu na ich wagę i rozmiar. Taka bateria musi być wymieniona co około cztery lata. Jeszcze innym typem baterii są baterie AGM. Te są najtańsze, ale ich żywotność około dwóch lat, także i zasadność skorzystania z nich jest wątpliwa.Kolejnym czynnikiem, istotnym z punktu widzenia inwestora są diody LED. Proszę pamiętać, że LED LED-owi nie równy. Są lepsze i gorsze, droższe i tańsze, ale od naszego wyboru będzie potem zależała cena i okres eksploatacji latarni. Najbardziej polecane są diody LED oraz marki CREE i BridgeLux.Specjalnością marki Calidus są różne typy latarni ulicznych, solarnych oraz hybrydowych, które wykorzystują komponenty od najlepszych i uznanych producentów. Pamiętaj: myślisz latarnie LED , latarnie solarne czy latarnie hybrydowe - myśl Calidus