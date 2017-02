"Leć w duet" czyli koncert, którego nie można przegapić

W niedzielę w Teatrze Muzycznym w Łodzi o godzinie 17 rozpocznie się uczta zmysłów.

W niedzielę w Teatrze Muzycznym w Łodzi o godzinie 17 rozpocznie się uczta zmysłów.Będzie można usłyszeć i zobaczyć a gdy… zmrużymy oczy; poczuć wyjątkowy klimat artystyczny. Występ zapowiada się bardzo obiecująco i niewątpliwie przeniesie nas w zaczarowany świat Krainy Łagodności, piosenki poetyckiej, piosenki aktorskiej oraz w dynamiczny krąg musicalu i przepięknych popisów operetkowych, szlagiery i nie tylko śpiewane sercem. Z jednej strony genialne aktorstwo Kamili, z drugiej najwyższy poziom śpiewaczki - Emilii...Jestem przekonany, ze obie Panie pokażą jak wiele można osiągnąć gdy różnice współgrają a nie tylko się różnią.Sam od lat zapomniałem o moim starym, sprawdzonym sposobie…. Na jesienno-zimowy czas… Zwłaszcza jeśli dotyczy to dwóch artystek, które miałem okazję słyszeć i zachwycić się umiejętnością przenikania do duszy i serca słuchacza.. melomana.. miłośnika Ich talentów.Polecam sprawdzenie mojej metody na od stresowanie i przepędzenie zimowego przygnębienia za pomocą eksperymentalnej terapii pięknem. Zarówno fizycznym jak i metafizycznym. Nie często zdarza się sposobność do spotkania dwóch bardzo utalentowanych indywidualności. Siostry zabiorą nas do swojego świata wspomnianych gatunków muzycznych i stylów."Leć w duet !" (Let's Do It!) to interesujący i niepowtarzalny projekt, który powinien znaleźć obowiązkową pozycję w repertuarze każdego słuchacza. Ośmielę się napisać, ze powinien być przepisywany przez lekarzy jako naturalny antydepresant Kamila i Emilia są artystkami „czystej wody”, emanują energią, z której można uszczknąć coś dla siebie.Skorzystajmy z okazji i przyjdźmy do Łódzkiej Operetki w niedzielę 5 lutego o godzinie 17.Polecam z pełną odpowiedzialnością.Jacek Daniel Włodarczykzdjęcia:https://unsplash.com/search/theatrehttps://unsplash.com/search/theatre?photo=4SLz_RCk6kQLloyd Dirksstrona Teatru Muzycznego w Łodzihttp://www.teatr-muzyczny.lodz.pl/lec-w-duet?terminarz=2375