Legia kontra Ajax w LE!

Legia Warszawa niebawem rozpocznie walkę w Lidze Europejskiej. Rywalem stołecznego klubu w 1/16 finału będzie Ajax Amsterdam. Początek rywalizacji 16 lutego, rewanż tydzień później. Kto wyjdzie zwycięsko z tej potyczki?

Polscy kibice powoli zacierają ręce. Po przerwie zimowej na boiska powraca Lotto Ekstraklasa, a w połowie lutego Legia Warszawa zmierzy się z Ajaxem Amsterdam w 1/16 finału Ligi Europejskiej. Kto wyjdzie zwycięsko z tej potyczki?Mistrz Polski obecnie przygotowuje się w hiszpańskej La Mandze, gdzie rozegra kilka sparingów.Na początek polski klub rozegrał spotkanie z Ulsan Hyundai z Korei Południowej w którym padł bezbramkowy remis.W sobotę, 28 stycznia forme Mistrza Polski sprawdził rosyjski Zenit Sankt Petersburg. Legioniści ulegli 0:2. Wynik został ustalony już w pierwszej połowie spotkania.Na koniec zgrupowania Legia rozegra w jednym dniu dwa mecze z duńskimi drużynami. Najpierw z Odense BK, następnie z FC Nordsjaelland.Ajax to z pewnością wymagający rywal dla Legii. W holenderskiej Eredivisie klub z Amsterdamu zajmuje obecnie drugie miejsce.W ostatnim spotkaniu Ajax pokonał 1:0 Utrecht, a w najbliższej kolejce podejmie drużynę Den Haag.Mistrz Polski w okienku zimowym dokonał kilku roszad. Trener Magiera pożegnał się z Nikolicem i Priyovicem, natomiast do klubu powrócił Artur Jędrzejczyk, który wzmoci linię obrony Legii.Klub przy Łazienkowskiej zasilił także nigeryjczyk Daniel Chima Chukwu, były piłkarz Molde. Legia rywalizację w lidze rozpocznie od wyjazdowego spotkania do Gdyni, gdzie zmierzy się z miejscową Arką.