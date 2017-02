Lekarz medycyny - skundlony zawód

Rządu nie wybierałeś jednak, a zawód - tak.



Nie chodzi mi o jakieś zbiorowe protesty i tego typu odpowiedzialność, ani nawet o "opozycję" taką jak Twoja tym tekstem, a o osobistą odpowiedzialność za zdrowie konkretnego pacjenta. Jeśli procedura każe jedno, a jest błędna i lekarz ma świadomość błędu ( jak nie ma to powinien mieć przecież ) , to co wtedy..?



Z tego co mówią lekarze z USA, tam można się "wypisać' z systemu i leczyć całkowicie "prywatnie". Co tam oznacza brak odpowiedzialności za postępowanie inne, niż według "rządowych" procedur. Jeśli jesteś natomiast w systemie ( Medicare, Medicaid), czyli w jakikolwiek sposób uwikłany w płatności stron trzecich, możesz zostać oskarżony o niedopełnienie procedur.

Nie korzystanie z płatności stron trzecich zwalnia od takiej odpowiedzialności

( w dużym uproszczeniu), choć wyobrażam sobie, że odpowiednią litanię prawną muszą pewnie przedłożyć pacjentowi do podpisu.