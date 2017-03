Lex Szyszko w Wałbrzychu

Poprosiłem o komentarz do zaistniałej sytuacji wałbrzyskiego działacza ekologicznego, pana Romualda Szałatę:

Drzewa rosnące na prywatnych działkach nie stanowią własności właściciela działki, stanowią dobro wspólne będące integralną częścią otaczającego nas środowiska. Masowe i nieograniczone wycinanie drzew na prywatnych posesjach to zbrodnia na środowisku naturalnym a co za tym idzie na nas samych. Musimy zrozumieć, że my i środowisko to jedność. Cokolwiek wyrządzimy środowisku prędzej czy później wróci do nas samych. Uświadommy sobie, że drzewa nie tylko produkują tlen, są również między innymi biologicznymi katalizatorami oczyszczającymi powietrze z zanieczyszczeń. Wycinając drzewa pozbawiamy się naturalnej ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza. Wszyscy doskonale wiemy w jak złym stanie jest nasze powietrze i co jest tego przyczyną. Każde wycięcie drzewa powoduje dotkliwą stratę, która przez dziesiątki, a nawet setki lat nie zostanie zastąpiona. Tracąc nawet jedno drzewo niszczymy cały, często niezauważalny dla nas ekosystem, którego jest ono tylko jedną z części. Jednak na tyle istotną, że bez niego cała ta skomplikowana sieć zależności bezpowrotnie się rozpada.