Legenda rocka powraca! Liam Gallagher zapowiada pierwszy solowy album, który promuje singiel "Wall of Glass".

"Zaprezentował mi kilka pomysłów, potem porozmawialiśmy, wymieniliśmy się pomysłami, wyprostowaliśmy parę spraw i zanim się zorientowaliśmy, mieliśmy napisanych parę piosenek. Jestem zaskoczony, że tak doskonale się zrozumieliśmy. Utwory, które razem napisaliśmy, są naprawdę pierwszej klasy."



"Jestem gotowy, a nawet bardziej niż gotowy. Chcę wydać ten album, a następnie pokazać wszystkim, czego im brakowało."

Jeden z najważniejszych twórców brytyjskiego rocka lat 90., współtwórca brit popu, Liam Gallagher, zapowiada pierwszy w pełni solowy album "As You Were"! Krążek zwiastuje piosenka "Wall of Glass".Kompozycja została ujawniona 1 czerwca 2017 roku, czyli w Dzień Dziecka. Do utworu powstał również teledysk:Z kolei album "As You Were" Lima Gallagher zapowiedział na październik 2017 roku. Płyta powstawała kilka lat, w zasadzie niedługo po tym, jak żywot zakończył zespół Beady Eye, któremu Liam przewodził. Później zdarzyło się w życiu Anglika z Manchesteru dość sporo. Niekoniecznie miłych rzeczy. Tą najmniej miłą był rozpad jego rodziny wskutek rozwodu. Terapią było dla Liama pisanie piosenek. Od pierwszej, napisanej w londyńskim mieszkaniu artysty, zaczęła się tak naprawdę praca nad "As You Were".Wspomniany utwór miał tytuł "Bold", utrzymany był w klimacie soulowo-rockowym, po którym Liam podpisał kontrakt z wytwórnią Warner. Potem powstały następne nagrania, w które zaangażowany był także multiinstrumentalista Dan McDougall. Na współpracownika został również wybrany Greg Kurstin (m.in. Adele, Tegan And Sara, Sia, Beck).– wspomina Liam Gallagher Płytę nagrano w Los Angeles z Gregiem Kurstinem (zagrał na wszystkich instrumentach w piosenkach "Wall of Glass", "Paper Crown", "Come Back To Me" i "It Doesn't Have To Be That Way") oraz w Londynie z Danem Grech-Margueratem. W stolicy Wielkiej Brytanii kompozycje rejestrowano w studiu Snap w Finsbury Park, a na instrumentach zagrali: Mike Moore (gitara), Martin Slattery (keyboards) oraz Dan McDougall (perkusja)."As You Were" to płyta silnie inspirowana latami 60. i 70., dziełami Johna Lennona czy The Rolling Stones. Ballada "For What It's Worth" została napisana przez Liama oraz Simona Aldridge'a z Cherry Ghost.- ostrzega Liam, zapowiadając w ten sposób powrót do aktywnego życia koncertowego.Liam, wraz z bratem Noelem, był podporą legendy brit popu, grupy Oasis. Po rozpadzie zespołu w 2009 roku Gallagher powołał do życia wspomnianą grupę Beady Eye, z którą wydał dwie płyty - "Different Gear, Still Speeding" (2011) i "BE" (2013). Zespół zakończył działalność w 2014 roku. Tym razem Liam powraca z solowym albumem, którego efektów fani nie mogą się doczekać!