Light.Move.Festival. – świetlne widowisko pod znakiem awangardy

Już teraz zaplanuj koniec wakacji. W ostatni weekend września (29.09-01.10) ulice centrum Łodzi rozbłysną dzięki największemu w Polsce festiwalowi światła.

Tematem przewodnim tegorocznego Light. Move. Festival. jest „No limits - szlakiem awangardy" w ramach obchodów Roku Awangardy w Polsce.Light. Move. Festival. to wydarzenie kulturalne, które co roku maluje światłem śródmieście Łodzi. Przez trzy wieczory festiwalowe uczestnicy mogą się wybrać w niezwykły spacer: obejrzeć mapping 2D/3D, czyli kilkuminutowe animacje dostosowane do architektonicznych detali budynku, spacerować wzdłuż podświetlonych na kolorowo zabytkowych kamienic oraz zobaczyć aż 30 rzeźb świetlnych. Program LMF uzupełnią występy didżejów na 5 scenach muzycznych w świetlnej oprawie.- Chcemy pokazać uczestnikom Light. Move. Festival., że centrum Łodzi to nie tylko centra handlowe , kluby i biurowce. To przede wszystkim zabytkowa, eklektyczna architektura, parki miejskie i najbardziej znana ulica miasta – Piotrkowska. Wszystkie te miejsca już po raz siódmy zaświecą nowym blaskiem – zapewnia Beata Konieczniak, kreator festiwalu.W tym roku tematem przewodnim jest hasło „No limits - szlakiem awangardy". Prace artystów nawiązują do dzieł czołowych awangardzistów lat 20. I 30. XX wieku m.in. Wassily’a Kandinsky’ego, Pieta Mondriana oraz Władysława Strzemińskiego.- Awangarda ma niesamowite znaczenie dla kształtowania kultury i sztuki. Ten ruch wiele zmienił w dziedzinie sztuk wizualnych, dlatego tak dobrze wpisuje się w charakter naszego festiwalu – Konieczniak, kreator festiwalu.ight.Move.Festival. to największe, plenerowe, ogólnodostępne wydarzenie artystyczno-kulturalne w kraju i jeden z największych festiwali światła w Europie. Festiwal, organizowany przez Fundację „Lux Pro Monumentis”, gromadzi co roku ponad pół miliona gości podziwiających prace artystów polskich i zagranicznych. Od 2015 roku Festiwal posiada Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego. Wydarzenie jest bezpłatne.