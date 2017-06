Linkin Park i System Of The Down gwiazdami Impact Festival

Legendarne amerykańskie zespoły rockowe wystąpią w Tauron Arenie Kraków. Ich polscy fani przygotowali dla nich specjalne niespodzianki.

Linkin Park

System of The Down

ROZKŁAD GODZINOWY:

Dwa dni, sześć zespołów i tysiące fanów muzyki. Impact Festival odbędzie się po raz czwarty, ale do tej pory organizowano go w Warszawie i Łodzi. Teraz przyszedł czas na Kraków, gdzie 15 i 17 czerwca Tauron Arena znów będzie gościć znane rockowe grupy. Jako pierwsi w największej polskiej hali widowiskowej (ponad 15 tys. miejsc) pojawią się wielbiciele Linkin Park. W tym roku mija dokładnie dziesięć lat, kiedy amerykańska legenda rapcore wystąpiła w Polsce. Od tego czasu Chester Bennington z kolegami pojawiali się w Polsce kilka razy i zawsze mogli liczyć na bardzo ciepłe przyjęcie.od 21 lat utrzymują się na szczytach list sprzedaży najlepszych albumów. Każdy z ich ośmiu krążków studyjnych utrzymywał się wysoko w rankingach. Zespół z Kalifornii w sumie sprzedał ponad 70 mln egzemplarzy swoich płyt, co stawia ich w gronie największych gwiazd w historii rocka. A single "Numb", "In the End" czy "Somewhere I Belong" na stałe weszły do kanonu gatunku rapcore.Poza najpopularniejszymi piosenkami podczas krakowskiego koncertu fani usłyszą od swoich ulubieńców utwory z najnowszej płyty Linkin Park "One More Light", która przed miesiącem trafiła na sklepowe półki i do cyfrowej dystrybucji. Specjalną niespodziankę dla amerykańskiego zespołu przygotowali ich polscy wielbiciele. Podczas piosenek "Leave Out All The Rest" oraz "One More Light" wyciągną w górę latarki lub włączone lampy błyskowe w smartfonach. Atmosferę przed koncertem Linkin Park rozgrzeje ze sceny w Tauron Arenie Krzysztof Zalewski oraz Machine Gun Kelly. Dwa dni później, 17 czerwca, krakowska hala widowiskowa znów wypełni się tysiącami fanów, ale tym razem grupy. Zespół współtworzony przez Amerykanów ormiańskiego pochodzenia z charyzmatycznym frontmenem Serjem Tankianem ostatni albym studyjny wydał aż 12 lat temu. Mimo to ciągle bez trudu wypełniają hale i stadiony. Legenda nu metalu i rocka alternatywnego ostatni raz wystąpił w Polsce trzy lata temu.Z okazji ich powrotu ich fani znad Wisły przygotowali nietypowe przywitanie pod hasłem "Weź balona dla Darona". Jej nazwa nawiązuje do sytuacji podczas koncertu SOAD w łódzkiej Atlas Arenie, kiedy członek zespołu Daron Malakian podniósł balonik rzucony w kierunku sceny co mu przypomniało wydarzenie z końca lat 90. Wtedy podczas ich występu w Polsce zostali obrzuceni przez publikę co tylko wpadło jej w ręce. Teraz będą to baloniki, które polecą w stronę rockowców podczas wykonania piosenki „Hypnotize”. Przed System of The Down w Tauron Arenie wystąpi Red Sun Rising i Royal Republic.Wejściówki na oba koncerty dostępne są w cenach od 100 zł (trybuny podczas występu Linkin Park) do 499 zł (wejściówka typu golden circle early entrance). Osoby, które posiadają bilet na 15 czerwca , nie będą mogły wejść na teren festiwalu 17 czerwca i odwrotnie.15 czerwca17.00 - wejście early entrance17.30 - wejście18.15 - Krzysztof Zalewski19.15 - Machine Gun Kelly20.45 - Linkin Park17 czerwca17.00 - wejście early entrance17.30 - wejście18.15 - Red Sun Rising19.15 - Royal Republic20.45 - System of a Down