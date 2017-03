Liposukcja, zabieg chirurgiczny poprawiający sylwetkę

Równowaga, proporcje i konturu są podstawowymi elementami atrakcyjnej formie ludzkiej. Korzystanie liposukcji, chirurg może rzeźbić lepszy kształt prawie każdego obszaru ciała, osiągając znaczącą poprawę z subtelnych zmian.

Co to jest zabiegu liposukcji?Operacja liposukcja usuwa nadmiar złogów tłuszczu rzeźbienie ulepszonego kształtu ciała pacjenta. Podczas liposukcji jest najlepiej znany jako procedura usuwania tłuszczu, jest to również jeden z najlepszych procedur, aby pomóc pacjentowi udoskonalić swój kształt. W rzeczywistości, chirurgów kosmetycznych często używają liposukcja udoskonalić wyniki innych procedur, tak jak żadna inna technika pozwala na takie szczegółowe poprawy konturu ciała.Jak wybrać Kwalifikowanego chirurg kosmetycznyZobaczysz wielu lekarzy reklamujące liposukcji jako część swojej praktyce; Jednak tylko dlatego, że liposukcja jest łatwo dostępna, nie oznacza, że ​​każdy może wykonać to dobrze. Trzeba potencjalnych weterynarza lekarzy ostrożnie, aby znaleźć kosmetycznych chirurga, który może wykonać liposukcję bezpieczne i osiągnąć pożądane rezultaty. Należy zwrócić uwagę na 3 kluczowych czynników przy wyborze chirurga dla zabiegu liposukcji:Umiejętności i doświadczenie: upewnij się, że chirurg regularnie wykonuje liposukcję dla pacjentów w obszarach chcesz mieć leczone. Zapytaj, ile procedur on lub ona zrobił, i poprosić, aby zobaczyć zdjęcia poprzednich pacjentów.Estetyczny Styl: z liposukcji, chirurg plastyczny to rzeźbiarz. Będziemy chcieli, aby wybrać kogoś, którego zmysł estetyczny wyrównany pożądanego wyglądu. Podczas oglądania , zwróć uwagę na pacjentów, u których "przed" ciało wygląda podobnie do Ciebie, a który również miał liposukcji.Jaka metoda liposukcji? Zobacz zdjęcia z liposukcji oraz opisy metod http://liposukcja.com.pl Zarówno mężczyźni jak i kobiety przechodzą liposukcji corocznie w celu osiągnięcia wielu różnych celów. Niektórzy pacjenci chcą wyglądać lepiej w stroju kąpielowym, podczas gdy inni chcą znaleźć dżinsy, które pasują bardziej komfortowo. Dla mężczyzn, liposukcja często z powodzeniem w leczeniu ginekomastii. chirurgów kosmetycznych często używają liposukcja celu zwiększenia wyników innych procedur.Jeśli jeden lub więcej z poniższych stwierdzeń odnosi się do Ciebie, liposukcja jest opcją do rozważenia:Mam nadmiar złogów tłuszczu na biodrach, brzuchu, udach, szyi lub klatki piersiowej, który nie reaguje na dietę i ćwiczenia. Liposukcja jest doskonała dla zmniejszenia wybrzuszenia tłuszczowe i rzeźbienie pięknie naturalny kontur ciała.Czuję, że niektóre obszary są nieproporcjonalne w stosunku do reszty ciała. Redukcja nadmiaru tłuszczu na jednym obszarze ciała może doprowadzić go do lepszej równowagi ze swoimi naturalnymi funkcjami.Mam dobrą elastyczność skóry - zwiotczenie skóry nie jest dla mnie problemem. W celu uzyskania optymalnych rezultatów, skóra powinna mieć wystarczająco dobry sygnał do umowy do organizmu nowych konturów.Jestem na lub w pobliżu mojego pożądanej masy ciała. Liposukcja jest najlepszy dla redukcji zlokalizowanych złogów tłuszczu, a najbardziej zadowoleni pacjenci są zazwyczaj zadowoleni z ich ogólnej masy przed zabiegiem.Jaka jest różnica między typami liposukcji?Istnieje wiele różnych technik, liposukcja obecnie dostępnych lekarzom. Główną różnicą pomiędzy każdym rodzaju Liposukcja jest technologia ich używać do wspomagania procesu usuwania tłuszczu. Producenci każdego typu, mają swoje zalety i chirurdzy preferują kosmetyczne czasami określonej techniki w zależności od rodzaju procedury. Wystarczy pamiętać, że umiejętności i doświadczenia chirurga kosmetycznego wykonującego liposukcji sprawi, że największa różnica w wynikach.Poniżej znajduje się kilka rodzajów liposukcji bardziej powszechnie używane przez chirurgów kosmetycznych dzisiaj:Liposukcja tumescent: z tej techniki, chirurg kosmetyczny będzie wstrzyknąć roztwór znieczulający "tumescent" do obszaru leczenia, aby zminimalizować krwawienie i dyskomfort podczas zabiegu. W zależności od pacjenta, Zmniejszenie piersi może być przeprowadzany ze znieczuleniem miejscowym.USG liposukcja: Technika ta wykorzystuje energię ultradźwiękową do ułatwienia rozpadu tkanki tłuszczowej i odkręcić z organizmu, co pozwala na łatwiejsze usuwanie większych ilości tłuszczu z szybszym operacji. Wariacje VASER Liposelection.Laserowa liposukcja: znane pod markami jak Smartlipo i SlimLipo, techniki te wykorzystują energię lasera ułatwić pozbycie się komórek tłuszczowych.Ssanie liposukcja: technika ta wykorzystuje podciśnienie, jak urządzenia do usuwania tłuszczu. Wspomaganie Liposukcja jest podobna metoda, która obejmuje narzędzie, który zwiększa ruch kaniuli stosować do usuwania tłuszczu.Liposukcja jest w warunkach ambulatoryjnych i może być bezpiecznie przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym, uspokojenia lub znieczulenia dożylnego, miejscowego, zależnie od rodzaju procedury. Twój chirurg kosmetyczny zaleci metodę znieczulenia, które są najbardziej odpowiednie dla Twoich potrzeb.Twój chirurg kosmetyczny będzie wykonywać jeden lub więcej małych nacięć w pobliżu obszaru leczenia. Kaniula lub cienkiej rurki, wprowadza się przez te nacięcia, aby rozluźnić nadmiar tłuszczu pod skórą. Następnie tłuszcz jest wypompowana. Cała procedura może trwać krócej niż godzinę lub do 3 godzin, lub dłużej, w zależności od liczby obszarów poddanych obróbce.Życie po LiposukcjaDzisiejsze zaawansowane techniki liposukcji są zaprojektowane tak, aby zminimalizować obrzęk, uraz i dyskomfort, a gdy zabieg wykonywany jest przez wykwalifikowanego chirurga kosmetycznego, odzyskiwanie z liposukcji może być niezwykle szybki. Wielu pacjentów wrócić do pracy zaledwie kilka dni po swoich procedur, w zależności od fizycznych wymagań swojej pracy i wysokości swoich procedur. Podczas gdy chirurg kosmetyczny może przepisać leki przeciwbólowe, większość pacjentów znaleźć ciągu opcji licznika więcej niż wystarczająco, aby zarządzać dowolną ból pooperacyjny.Twój chirurg kosmetyczny może dać odzieży uciskowej nosić przez kilka tygodni po zabiegu. Pomaga to zminimalizować obrzęk i zachęcić do optymalnego skurczu skóry. Z należytą starannością, blizny powinny znacząco znikną w ciągu miesięcy po zabiegu; W wielu przypadkach, blizny są ledwo widoczne już po roku lub tak.Wyniki mogą trwać trwale z należytą starannościąLiposukcja usuwa komórki tłuszczowe z organizmu, a te komórki tłuszczowe nie odrastają. Jednak ważne jest, aby utrzymać stałą wagę, aby zapewnić, że nowy wygląd pozostaje optymalna. Jeśli zyskać znaczną ilość masy w przyszłości, ogólny wygląd może się zmienić w swoich sklepach organizmu nadmiar tłuszczu w innych lokalizacjach.Gdy wykonywany przez wykwalifikowanego chirurga kosmetycznego, liposukcja jest zabiegiem bezpiecznym i doskonały sposób na poprawę kształtu ciała. Najlepszym sposobem, aby zdecydować, czy liposukcja jest właśnie dla ciebie jest, aby skonsultować się z pokładzie certyfikat chirurga kosmetycznego.