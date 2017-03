Łukasz Nowicki: „Życie jest podróżą“

Przed spektaklem „Klejnoty“ w Jastrzębiu – Zdroju, miałam przyjemność rozmawiać z Panem Łukaszem Nowickim. Nasza rozmowa dotyczyła przede wszystkim podróży, ale także aktorstwa i programu „Pytanie na śniadanie“.

Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, długo zastanawiałam się, jakie określenie najbardziej do Pana pasuje w tym momencie. Dziennikarz? Aktor? Podróżnik?

W jednej z rozmów nazwał Pan dziennikarstwo i aktorstwo swoimi pasjami, a podróże miłością. Gdyby był Pan postawiony przed pewnym wyborem, z czego łatwiej byłoby Panu zrezygnować?

Pamięta Pan moment, kiedy na dobre zakochał się w podróżach?

Wybiera Pan raczej zagraniczne wyjazdy. Lubi Pan zwiedzać także Polskę?

Nigdy nie myślał Pan o wydaniu książki o swoich wspomnieniach z wojaży? Dokumentuje Pan w jakiś swoje wyjazdy?

Na pewno ma Pan już w planach kolejną wyprawę. Gdzie chciałby Pan wyjechać w najbliższym czasie?

Podobno marzy się Panu własny program podróżniczy. To prawda?

Prowadzi Pan wespół z Olą Rosiak, jeden z popularniejszych programów śniadaniowych w Polsce. Poruszacie tam wiele istotnych zagadnień. Na jakie tematy najbardziej lubi Pan rozmawiać z gośćmi programu?

Program śniadaniowy moim zdaniem jest wspaniałą okazją do poznawania nowych ludzi, osób z ciekawymi pasjami, zajmujących się istotnymi rzeczami. Proszę powiedzieć, czy również dla Pana program był już okazją do poznania jakichś inspirujących osób? Potrafiłby przytoczyć Pan jakiś konkretny przykład?

Prowadzenie programu o tak wczesnej porze, wiąże się z wczesną pobudką, ale również z „misją“ szerzenia dobrego nastroju. Proszę powiedzieć, jaki ma Pan sposób na bycie w dobrym humorze na wizji, nawet wtedy, kiedy aura nie sprzyja?

Mam wrażenie, że przez cały czas jest Pan w dobrym nastroju. Skąd czerpie Pan radość życia?

Nie rozmawialiśmy jeszcze o aktorstwie. Obecnie można Pana oglądać w trzech sztukach. „Przekręt (NIE)doskonały“, „Człowiek dwóch szefów“ oraz „Klejnoty“.

Powiedział Pan kiedyś, że na scenie często Pan improwizuje. Czy taka improwizacja przydaje się także w telewizji?

Pytanie na koniec. Z czym bardziej jest Pan kojarzony przez sympatyków w chwili obecnej? Z dziennikarstwem, czy aktorstwem?

(Rozmawiała Mariola Morcinková)

-Podróżnik.Gdyby dokonać pewnej syntezy marzeń, chciałbym wyruszyć w podróż, z której napisałbym świetny materiał, zrobiłbym zdjęcia dla National Geographic, a najpiękniej byłoby mieć możliwość zatrzymać się w trakcie tej wyprawy i coś zagrać. Wtedy byłbym dziennikarzem, podróżnikiem i aktorem w jednym. Życie jest podróżą.-Najłatwiej byłoby mi zrezygnować z dziennikarstwa, ponieważ tak naprawdę nie jestem dziennikarzem, ale prezenterem telewizyjnym.Zdecydowanie wolę odpowiadać na pytania, niż je zadawać. Z podróży nie zrezygnowałbym nigdy. Dzięki nim spoglądam na świat z innej perspektywy. Gdyby nie podróże, nie byłbym tym człowiekiem, który teraz z panią rozmawia. Gdybym przestał podróżować, to tak, jakbym zrezygnował z samego siebie.-Zawsze dużo jeździłem. Byłem w Kirgistanie, byłem w Ameryce Północnej i wielu innych miejscach. Jednak moment, w którym na dobre zakochałem się w podróżach, pamiętam dokładnie. Była to wyprawa na Kubę w 2004 roku. Wtedy wszystko się zaczęło. Regularnie podróżuję raptem od trzynastu lat. Trochę żal, że nie zacząłem pięć, czy sześć lat wcześniej. Jeżdżę często, ale na bardzo krótko.-Jeśli chodzi o Polskę, wybieram przede wszystkim góry.Od roku mam domek na Mazowszu, nad rzeką. Spędzam tam czas, jeżeli nie wyjeżdżam w podróż za granicę, czy nie mam zaplanowanej trasy po Polsce ze spektaklami, ale zwiedzanie Polski trochę mniej mnie interesuje. Kiedy mamy swoje miejsce na ziemi, wtedy ciągnie nas do niego.-Wyjazdy dokumentuję dla siebie, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby napisać książkę. Czytałem kilka książek, które napisali moi koledzy i gratuluję im. Zupełnie szczerze i bez hipokryzji powiem, że nie mam nawet czelności pisać, ponieważ nie robię nic szczególnego. Nie uważam, że moje przemyślenia są tak interesujące, by miała powstać z nich książka. Nie jeżdżę po to, by komuś zaimponować, ale po to, by przeżyć wewnętrzną przygodę.-Tydzień temu wróciłem z Rosji. Byłem za Murmańskiem. Można powiedzieć, że była to podróż śladami filmu „Wyspa“. Udało mi się dotrzeć też do miejscowości Teliberka, w której był kręcony film „Lewiatan“. Zobaczyłem Morze Barentsa i Ocean Arktyczny. Jestem rusofilem. Uwielbiam Rosję i wszystko to, co się z nią wiąże. Od literatury, przez ludzi, po rosyjską kuchnię. Lubię zimno, nie przepadam za upałami. Bardzo lubię podróże na Północ.W najbliższym czasie jadę na wyprawę rowerową. Lądujemy w Sofii i przez dwa masywy – Musała i Wichren przejeżdżamy rowerami do miejscowości Melnik, gdzie produkowane jest fantastyczne wino. Stamtąd udajemy się do Grecji, śladami Arystotelesa, a potem wrócimy do Bułgarii do dwóch pięknych miast – Nessebaru i Suzopolu. Takie plany mam na maj. Na wakacje też chciałbym zaplanować jakąś wyprawę.-Tak, chciałbym mieć swój program o zapomnianych teatrach Europy, ale nie udaję się z tym nigdzie, tylko o tym gadam. (Śmiech.)-Nie przepadam za trudnymi rozmowami, które z kolei lubią rasowi dziennikarze. Dobrze czuję się w rozmowach lifestylowych i w tzw. „rozmowach o niczym“. Mogę sobie wtedy bezkarnie pożartować. (Śmiech.)Lubię ten program za to, że jest na żywo. Każdą rozmowę lubię i nie lubię jednocześnie, ponieważ nie znoszę wstawać tak wcześnie rano. Kiedy jednak zapala się czerwona lampka i zaczynamy wejście, wtedy jestem szczęśliwy.-Poznałem wiele interesujących osób. Fantastycznych lekarzy, świetnych dietetyków, doskonałych kucharzy i mnóstwo innych. Ludzie, którzy pojawiają się w programie, inspirują mnie i uczą.-Nie mam dobrego humoru. To wielka tajemnica, której nie umiem rozwikłać i wytłumaczyć. Za każdym razem wstaję wściekły, ale kiedy wchodzimy na wizję uwielbiam ten program. To magia telewizji na żywo. Gdyby program był nagrywany z wyprzedzeniem, nigdy nie podjąłbym się jego prowadzenia.-Robię to, co lubię i kocham ludzi. Uprawiam zawód który kocham, wyruszam w podróże. O matko, jakie ja mam fajne życie. Źle jest, kiedy ludzie nie mogą rozwijać swoich pasji albo wtedy, kiedy…nie myślą. Ja myślę. Niekoniecznie mądrze, ale myślę. (Śmiech.)-Kiedy grałem główne role w dużych spektaklach, wszyscy pytali mnie, czy jestem aktorem tak, jak Ojciec. Kiedy przestałem być aktorem i stałem się „panem z telewizji“, wszyscy mówią mi, że jestem aktorem. Kiedy nim byłem, nie wiedzieli, że nim jestem i odwrotnie. Na tym polega paradoks. W konsekwencji bycia „panem z telewizji“ nie dostaję już takich propozycji, jakie dostawałem. Teraz grywam w repertuarze lekkim, łatwym i przyjemnym. Gram w trzech farsach, to role bardzo do siebie podobne. W pierwszej sztuce gram oszusta, w drugiej jestem trochę głupkowaty, a w trzeciej pojawiam się jako gangster – morderca.Bardzo to lubię. Nie dyskredytuję repertuaru, w którym gram, ale muszę przyznać, że brakuje mi teatru dramatycznego.-W telewizji bardzo dużo się improwizuje i trzeba reagować natychmiast.Biorę udział w spektaklach improwizowanych – Teatr Impro. To zupełnie inna materia, ponieważ z improwizacją ma się do czynienia nie tylko na chwilę, ale przez cały czas. W sztukach takich jak „Klejnoty“ jest znacznie mniej miejsca na improwizację.-Mam wrażenie, że 80% sympatyków kojarzy mnie z programem „Postaw na milion“.