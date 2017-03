Marcin Perchuć: „Najlepiej czuję się w domu“

Przed spektaklem „Klejnoty“ w Jastrzębiu – Zdroju rozmawiałam z Panem Marcinem Perchuciem. Zdradził, jakie są cechy dobrej komedii i opowiedział o tym, czego nauczył się podczas grania w mini-serialu „Dwoje we troje“.

W jednym z ostatnich wywiadów przyznał Pan, że „Himalajami jest dla aktora zagranie w komedii“. Czyli można powiedzieć, że tym stwierdzeniem podziela Pan zdanie wielu aktorów. Czy jednak, mimo trudności, którą daje komedia, lubi Pan bardziej ten gatunek od innych?

Jakie są cechy dobrej komedii? Co musi mieć, by przyciągnąć i zaciekawić widza?

Czy Pana zdaniem każdy aktor nadaje się do grania w komedii? Stwierdził Pan ostatnio, że nie każdy aktor ma predyspozycje do grania w tzw. „mini produkcjach“, o których porozmawiamy za chwilę. Czy ta teoria Pana zdaniem sprawdza się w kwestii komedii?

Ustaliliśmy już, który gatunek jest najtrudniejszy dla aktora, proszę teraz powiedzieć, gdzie czuje się Pan lepiej. Przed kamerą telewizyjną, czy jednak w Teatrze odczuwa Pan większą swobodę?

Czy tak, jak dla wielu aktorów, także dla Pana Teatr jest miejscem szczególnym?

Podobno w Teatrze najfajniejsze jest to, że wszystko dzieje się „TU I TERAZ“, nie ma dubli. Zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? Podziela Pan zdanie, że kiedy aktor dobrze zagra w Teatrze, poradzi sobie także przed kamerą?

Porozmawiajmy jednak o wspominanym temacie mini-produkcji. Serial „Dwoje we troje“, bardzo krótkie, bo tylko 4-minutowe odcinki, a Pan w roli szefa banku. Każda rola jest podobno lekcją dla aktora. Czego zatem nauczył się Pan, występując w tej mini-produkcji?

Projekt został już zakończony, czy jest jeszcze szansa na kontynuację?

Niezmiennie od kilku lat pojawia się Pan w serialu „Barwy szczęścia“, który jest obecnie najczęściej oglądanym serialem codziennym w Polsce. Jak Pan myśli, co najbardziej przekonuje widzów do tak wiernego śledzenia losów bohaterów serialu? Uważa Pan, że na sukcesie podpisuje się wielowątkowość oraz to, że pomysły na serialowe losy są czerpane z życia?

Marek Złoty, to bardzo ciekawa postać. Co najbardziej Pan w nim lubi? Jest też coś takiego, co gdyby miał Pan możliwość, chciałby Pan w nim zmienić?

Lubi Pan czasem, czy to na scenie, czy przed kamerą, ingerować w zachowania swoich postaci?

W grudniu TVN wyemitował pierwszy odcinek serialu z Panem w jednej z głównych ról, „Kaprys losu“. Kiedy serial pojawi się w stałej ramówce telewizyjnej?

Proszę na koniec sprecyzować swoje najbliższe plany zawodowe. W jakich produkcjach i spektaklach zobaczymy Pana?

(Rozmawiała Mariola Morcinková)

-Lubię Teatr. Gatunek nie jest dla mnie najważniejszy. Liczy się to, by sztuka była dobrze napisana, a ważne jest również móc grać na scenie w dobrym towarzystwie. Ja w dobrym towarzystwie gram już dwadzieścia lat, m.in w teatrze Montownia, od którego wszystko się zaczęło.Wybieramy rzeczy, które przez śmiech mówią o rzeczach ważnych, więc myślę, że mogę stwierdzić, że komedię lubię bardziej, niż inne gatunki.-Ciekawą historię, zwarte i inteligentne dialogi. Bardzo dużo zależy od tworzenia postaci, więc reżyser też nie jest tu bez znaczenia. Kiedy to wszystko się sprawdza, jest to najlepszym przepisem na dobrą komedię.-Myślę, że każdy aktor znajduje coś dla siebie. Są tacy, którzy preferują poważny repertuar i tacy którzy w komedii czują się jak ryba w wodzie. Każdy student w Akademii Teatralnej doświadcza wszystkich gatunków sztuki i sam może wybrać, w czym najlepiej się czuje.-Najlepiej czuję się w domu. (Śmiech.) Wszystko zależy od scenariusza i ludzi, którzy otaczają nas podczas pracy. Teatr daje możliwość skupienia się na roli, próby trwają nawet dwa miesiące. Przed kamerą jest inaczej. Wchodzi się przed nią bez poprzedzenia długimi próbami. Przed okiem kamery trzeba użyć innych narzędzi warsztatowych, niż w Teatrze.-Oczywiście, że tak. Przede wszystkim dlatego, że skończyłem szkołę teatralną. Polski rynek teatralny jest stosunkowo mały, więc każdy aktor musi być przystosowany do tego, by sprostać zadaniom przed kamerą i na scenie.-To dwa różne światy i trzeba umieć je rozróżniać. Trzeba znaleźć sposób by wiedzieć, jak grać w Teatrze, a jak radzić sobie blisko widza, przed kamerą.-Nauczyłem się tego, że każdy ruch i gest postaci jest bardzo istotny. Każde wypowiadane zdanie może być puentą. Widz ma mało czasu, by zrozumieć historię, więc trzeba być bardzo precyzyjnym. Wiele zależy od aktora, ale też od reżysera i tego, jak poprowadzi tę postać.-Nie mogę niczego zdradzić, choć prawdopodobnie pojawię się w jeszcze jednym mini-serialu. Jesteśmy w fazie próbnej.-Myślę, że tak. Mam wrażenie, że widzowie, kiedy oglądają nasz serial, bardzo często widzą w telewizorze swoje odbicie. Bohaterowie „Barw szczęścia“ radzą sobie w życiu, mimo licznych perturbacji. To też daje nadzieję.-Mam wrażenie, że czasami jest za bardzo Złoty. (Śmiech.) Dałem mu cechy, których ja na pewno nie mam, ale również takie, które każdy mieć powinien. Poczucie humoru i dystans do siebie. Staram się ubarwiać tę postać by nie była taka złota. (Śmiech.)-Przed każdym ujęciem dyskutujemy z reżyserem, co dla wątku jest najistotniejsze. Nie chcemy, by postaci swoje zachowania zmieniały ze dnia na dzień, ale by widz poznał powody tych przemian. Staram się, by uwierzył w postać na scenie, czy ekranie.-Czekamy na decyzję stacji.-Jest projekt, który podobnie jak „Dwoje we troje“ ma być mini-serialem i mam w nim zagrać rolę dość znaczącą. Myślę, że widzowie nie będą zawiedzeni. Na jesieni kolejna premiera teatru Montownia w Teatrze Polonia u Pani Krystyny Jandy.