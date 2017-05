"Mąż i żona" - nowy spektakl w Teatrze Polskim (zdjęcia)

Liczba rozwodów spadała w 2014 i 2015. Ale liczba związków nieformalnych rosła.



Ciekawe że tekst przysięgi małżeńskiej kościelnej jest o wiele bardziej życiowy, niż cywilnej.



"uczynię wszystko..."

vs

"ślubuję miłość, wierność i uczciwość ... nie opuszczę aż do śmierci"





Uczynić "wszystko" - nie uczynił nikt.

Bo to bełkot.