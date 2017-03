Mentalista odgadł myśli dziennikarki Interia.pl (Wideo)

W dniu 2 marca odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Polsatu. Pojawiło się na niej wiele czołowych gwiazd stacji.

Jednym z reprezentantów serialu „Pierwsza miłość“ był Łukasz Płoszajski. Podczas wywiadu dziennikarka poprosiła aktora, czy mogliby przeprowadzić jakiś eksperyment, na co oczywiście Łukasz zgodził się bez wahania.Mimo tego, że w tak głośnym pomieszczeniu przeprowadzenie eksperymentu było nie lada wyzwaniem, wynik zaskoczył wszystkich.Płoszajski po raz kolejny udowodnił, na co go stać.Poprosił dziennikarkę, by wyobraziła sobie, że między nią, a aktorem znajduje się globus, a następnie, by zapisała na kartce dobrowolne państwo świata, o którym pomyślała.Płoszajski ciągle zaskakuje.Łukasz daje już występy na żywo. Są to pokazy dla firm, które zapraszają go na swoje eventy. Wszyscy czekamy jednak na show, które zapowiada na deskach teatralnych.