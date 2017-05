Miliardowe długi Polaków. Najwięcej na Mazowszu i Śląsku

Na Internetową Giełdę Długów wpisanych jest już blisko 1 mln Polaków, których zadłużenie wynosi ponad 7 mld zł. Z największymi problemami finansowymi borykają się mieszkańcy Mazowsza i Śląska.

Na Internetową Giełdę Długów wpisanych jest już blisko 1 mln Polaków, których zadłużenie wynosi ponad 7 mld zł. Z największymi problemami finansowymi borykają się mieszkańcy Mazowsza i Śląska, którzy nie uregulowali świadczeń na blisko 3 mld zł – to aż 40 proc. wszystkich zadłużeń znajdujących się w rejestrze.

roblemy finansowe Polaków mogą wynikać z nieumiejętnego zarządzania domowym budżetem. Zaciąganie kolejnych pożyczek skutkuje tym, że wydajemy więcej niż mamy. To z kolei przyczynia się do utraty kontroli nad domowym budżetem, a to już prosta droga do popadnięcia w spiralę zadłużenia

Wojewódzki podział zobowiązań

W Polsce panuje przekonanie, że najprostszym sposobem na rozwiązanie problemów finansowych jest zaciągnięcie kolejnego zobowiązania. Chętnie też pożyczamy pieniądze od rodziny – takie działanie zadeklarowało 47 proc. Polaków biorących udział w naszym badaniu. Jest to jednak błędne podejście, bowiem każde zobowiązanie prędzej czy później trzeba spłacić

Ogólnodostępność oferty kredytowej banków, szybkich pożyczek czy zakupów na raty sprawia, że Polacy coraz chętniej zaciągają zobowiązania finansowe. Niestety przekłada się to na problemy z terminowym spłacaniem należności. Z danych przedstawionych w „Europejskim Raporcie Płatności Konsumenckich 2016” wynika, że 33 proc. z nas przyznaje, że miało w swoim życiu okres, w którym nie było w stanie spłacać swoich zobowiązań. – P– komentuje Katarzyna Gosiewska, ekspert Intrum Justitia.Analizując dane z Internetowej Giełdy Długów można zauważyć, że najrzetelniej swoje zobowiązania spłacają mieszkańcy Podlasia, choć i tu nie ma powodu do świętowania. Zadłużenie w tym regionie Polski wynosi blisko 130 mln zł. Z kolei mieszkańcy województwa mazowieckiego nie opłacili swoich zobowiązań na kwotę 1 mld 300 mln zł. Mieszkańcy Śląska zalegają z zapłatami na kwotę ponad 1 mld zł. Nieznacznie lepiej jest w Wielkopolsce, gdzie nieuregulowane zobowiązania sięgają 730 mln zł. Na ponad pół miliona zadłużeni są również mieszkańcy Dolnego Śląska. W województwie małopolskim, pomorskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim i zachodniopomorskim nieopłacone świadczenia przekraczają 400 mln zł. Z kolei w województwie warmińsko-mazurskim, lubelskim i lubuskim nieopłacone świadczenia wynoszą średnio 200 mln zł. Ponad 150 mln zł – tyle zaległości w opłatach mają mieszkańcy województwa podkarpackiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Wszystkie zobowiązania finansowe, które obecnie znajdują się na Internetowej Giełdzie Długów przekraczają 7 mld zł. –– komentuje Katarzyna Gosiewska z Intrum Justitia.