Mistrzostwa Pomorza 45+ w koszykówce

Turniej finałowy dywizji Maxibasketball 45+ pomorskich rozgrywek Środowiskowej Basket Ligi zakończy sezon 2016/2017 . We wtorek, 28 lutego na parkiecie Hali 100-lecia Sopotu o mistrzowski tytuł Pomorza koszykarzy w kategorii wiekowej 45 lat i starsi powalczą obrońcy tytułu sprzed roku Trec Gdynia oraz Old Amberball Sopot. W pierwszym starciu pretendentów do mistrzowskiego tytułu lepsi byli gdynianie (49:42). Jednak nic nie jest przesądzone, sopocianom wystarczy odrobić tylko 7 "oczek". Finałowa rywalizacja zapowiada się niezwykle emocjonująco. A mecz o złoto, poprzedzi pojedynek o brąz, w którym TKKF Neptun Gdańsk zmierzy się z Naj-Allstarsi Sopot. Początek imprezy o godz. 20.00.