Morawskiego robienie w gniazdo...

Obserwując zadowolone gęby i władcze miny, gesty układane w "drabinkę" / pewność / - i ten podniosły ton, który zaczął stawać się wrzaskiem... myślę, że Przewodnia Siła wysortowanego narodu przekroczyła już granice śmieszności i destrukcji.

Przyjęta przez władze metoda objaśniania świata na opak, manipulowania informacją, lukrowania każdego kłamstwa i mieszania ludziom w głowach z bezczelnością kretyna, który żyje na jakiejś odległej planecie, chociaż robi zakupy w "Biedronce" - daje pełną swobodę prominentnym osobnikom do upowszechniania bredni w poczuciu bezkarności i wiary w swoje wyjątkowe kompetencje...



Weźmy takiego asa taktu i intelektu, jak profesor prawa / ? /, Lech Morawski, promujący nadal doktorów prawa na uniwersytecie w Toruniu, mimo że nie jest już wykładowcą. Wlecze się w prokuraturze sprawa jego wypadku samochodowego... Ale w końcu u Szydło też się wlecze. Z czasem to przyschnie. Zasłużony dla sekty smoleńskiej prawnik po odejściu z uniwersytetu dostał posadę w operetkowym Trybunale Konstytucyjnym i z tej to przyczyny wysłano tęgą głowę na Wydział Prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, żeby powiedział coś mądrego i przy okazji wypromował dzieło polityczne Prezesa na Zachodzie. Wykształcony prawniczo, jak diabli ! Lech M. najpierw obwieścił, że reprezentuje Trybunał Konstytucyjny, a nawet polski rząd, żeby potem oskarżyć ten Trybunał i rząd o korupcję / ma niezbite dowody ! /i wrogość wobec homoseksualistów, którzy jeszcze są na wolności... Mówiąc trywialnie - dostojny Lech nasrał w ojczyste gniazdo. Mimo potężnego smrodu, jaki rozszedł się po naszej krainie, współplemieńcy z PIS-u dzielnie to znoszą. Nawet taka perfumowana dama-prezes Przyłębska nic nie czuje i nie zamierza czuć. Ale jak ma czuć towarzystwo, że kolega się sfajdał, skoro wszyscy siedzą w szambie ? No nie ?