Mourinho narzeka na liczbę spotkań do rozegrania. Czerwone Diabły biorą udział w czterech rozgrywkach (wideo)

- Przed nami bardzo trudna cześć sezonu w porównaniu do innych klubów. Liverpool zagra jeszcze 16 spotkań. Chelsea tyle samo, plus kilka w pucharze Anglii. My jesteśmy w naprawdę szalonej sytuacji - narzeka Jose Mourinho.





- Na przykład Watford. Grali w niedzielę w Pucharze Anglii, a już we wtorek muszą rozegrać spotkanie ligowe. To śmieszne. Przy tak wielu meczach, które odbyły się w sobotę, jak to możliwe, że jakiś zespół musi grać w niedzielę, a później już we wtorek? To kompletny nonsens. Wiem, że to nie dotyczy tylko Watfordu, wiele takich niespodzianek czeka również nas. - powiedział menedżer klubu z Old Trafford.



