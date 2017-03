Mrozu w Łodzi [zdjęcia]

W sobotni wieczór w Łódzkim Klubie Wytwórnia wystąpił Mrozu promując swój ostatni album "Zew". Podczas występu nie zabrakło największych przebojów artysty takich jak „Nic do stracenia”, „Jak nie my to kto” czy „1000 metrów nad ziemią”.

1 z 17 fot. Andrzej Izydorczyk