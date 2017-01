Muzeum Techniki i Przemysłu w Warszawie zostanie zlikwidowane? Placówka ma 3,5 mln złotych długu (wideo)

"Dochód" to jedna kwestia, ale dług długiem pozostaje.

3,5 mln nie zrobiło się z dnia na dzień, To raczej kilka lat. Przez te lata muzeum świadomie podpisywało umowy, z których się nie wywiązywało. Kto za to odpowiada personalnie? Pewnie jak zwykle - nikt. A przecież to oznacza 3,5 mln dziury u dostawców muzeum. Kto do tego dopuścił?



Dostawcy nie są głupcami, wiec należy się spodziewać, że i cena ich usług/towarów nie była rynkowa, tylko wyższa... Itd, itp... Absurd za absurdem.