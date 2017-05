Muzyka, śpiew i wernisaż malarstwa w Ogrodzie

Podwarszawski Ogród Botaniczny w Powsinie - koncert i wystawa-wernisaż

Warto pójść posłuchać, zobaczyć, przeżyć... 3 czerwca (sobota) 2017 roku, godz. 14.00. Podwarszawski Ogród Botaniczny w Powsinie.



Ani Brody

Występ muzyczno-wokalnybędzie połączony z wernisażem malarki Evy Chełmeckiej. Wystawę malarstwa będzie można obejrzeć w ogrodowej Galerii Fangorówka.Ania Broda to artystka, którą niektórzy mogą pamiętać z programu tv Mam Talent, wtedy zachwyciła jurorów. Od tamtego czasu nagrała 6 studyjnych płyt, zdobyła wiele nagród. Inspiracją jej twórczości jest m.in. poezja dziecięca. Na co dzień – jak mówi: współtworzy Kapelę Brodów czyli: cymbałki, pianino i mocny głos.Wystawa prac Evy Chełmeckiej pod tytułem Puls Natury jest dedykowana przyrodzie, naturze. Taki jest też profil galerii Fangorówka, która działa pod patronatem Polskiej Akademii Nauk na terenie Ogrodu Botanicznego.Jest to tylko jeden z nurtów twórczości Evy Chełmeckiej, oprócz malarstwa olejnego i akrylowego, artystka zajmuje się również rzeźbą, assemblage’m, tworzeniem obiektów przestrzennych – skrzyżowanie różnych technik. Ostatnio szczególnie inspiruje ją cyberkultura, jak ludzie funkcjonują pod jej wpływem. Prace z tego cyklu były prezentowane na trzech wystawach towarzyszących Biennale w Wenecji w 2015 roku.To interesujące artystycznie połączenie śpiewu i malarstwa nie jest przypadkowe. Obie Artystki od lat przyjaźnią się.Koncert Ani Brody i wernisaż Evy Chełmeckiej odbędą się w pięknym, romantycznym otoczeniu Ogrodu Botanicznego. Galeria mieści się w dawnym domu – dworku rodziny Fangorów.Więcej można przeczytać, posłuchać i obejrzeć na tej stronie, zapraszam: [a]https://mozgojazda.wordpress.com/2017/05/25/koncert-i-wernisaz-w-ogrodzie/;