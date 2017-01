Na co do kina w pierwszym tygodniu Nowego Roku? "Paterson", "Aplik@cja", "Wejście smoka" i "Głusza" (zwiastuny)

Pod koniec roku możemy wybrać się do kina na najnowszy film Jima Jarmuscha pt. "Paterson". Fanom horrorów spodoba się film "Aplik@cja". W kinach studyjnych czeka na nas irańska produkcja "Wejście smoka".

Paterson

Aplik@cja

Głusza

Wejście smoka

Jim Jarmusch stworzył pełną humoru opowieść o tym, że życie jest poezją i każdy może odnaleźć szczęście na swój sposób. Paterson (Adam Driver) jest kierowcą miejskiego autobusu. Niczego mu nie brakuje. Kocha swoją pełną szalonych pomysłów żonę (Golshifteh Farahani), która każdego dnia tworzy nowy plan na przyszłość. Mężczyzna ma czas na swoją pasję (pisanie wierszy), spacery z psem i spotkania z grupą zaprzyjaźnionych ekscentryków. Jest wśród nich przeżywający zawód miłosny kompan od kufla, wyzwolona singielka przesiadująca wieczorami w barze, czy wiecznie narzekający kolega z pracy, który zazdrości Patersonowi pogody ducha. Jednak na skutek zabawnego zbiegu okoliczności stoicki spokój tytułowego bohatera zostaje poddany próbie.Zło rozprzestrzeni się wirusowo. Utrzymany w duchu kultowej powieści Stephena Kinga – „To”, horror o morderczej aplikacji, która zamienia w piekło życie amerykańskich nastolatków. W niewyjaśnionych okolicznościach umiera licealistka Nikki. Po pogrzebie dziewczyny, piątka jej przyjaciół otrzymuje zaproszenie do pobrania tajemniczej aplikacji. Problem w tym, że komunikat o programie pochodzi z… telefonu zmarłej. Chcą rozwiązać zagadkę, nastolatki instalują aplikację na swoich komórkach. Wkrótce potem cała piątka zaczyna być terroryzowana przez złowrogą istotę.Siostry Nell i Eva mieszkają z ojcem w domu oddalonym od cywilizacji. Nell właśnie przygotowuje się do egzaminów w szkole, a Eva ciężko trenuje przed ważnymi przesłuchaniami tanecznymi. Wieczorem następuje przerwa w dostawie prądu. Początkowo nikt z domowników się tym nie martwi. Jednak po kilku dniach, gdy przestaje działać radio – jedyne źródło informacji – rodzina postanawia wyruszyć do najbliższego miasta, by zasięgnąć informacji o tym, co się dzieje. Miasto okazuje się praktycznie wymarłe, brakuje żywności i paliwa. Nikt nie ma pojęcia, kiedy wróci prąd, ani co spowodowało awarię. Niespodziewanie ojciec dziewczyn ginie w nieszczęśliwym wypadku. Od tej pory Nell i Eva zdane są tylko na siebie.Styczeń 1965 r. Detektyw Hafizi dostaje sprawę, która zmieni całe jego życie. Ma zbadać tajemnicze samobójstwo skazanego, który osadzony był w więzieniu na środku pustyni. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miejsce jego osadzenia znajdowało się na starym cmentarzu, na którym co jakiś czas trzęsie się ziemia.