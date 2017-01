Na co do kina w tym tygodniu? "La La Land", "Balerina", "Split" (zwiastuny)

Od piątku możemy wreszcie zobaczyć w kinach nagrodzony siedmioma Złotymi Globami film "La La Land". Na ekrany wejdzie też animacja "Balerina", komedie "Dlaczego on?" i "Monster Trucks" oraz przerażający "Split".

La La Land

Balerina

Split

Monster Trucks

Dlaczego on?

Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem.11-letnia Felicie od zawsze marzy o tym, by zostać baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem Victorem ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzydła dawnej gwiazdy baletu Madame Odetty, która otworzy przed Felicie magiczny świat tańca i muzyki. Wielkie plany małej Felicie może pokrzyżować jej największa rywalka – podstępna Camille, której matka nie cofnie się przed niczym, by utorować córce drogę do kariery.W ciele Kevina (James McAvoy) tkwią 23 osobowości. To one podpowiadają mu, co robić. Mężczyzna przetrzymuje w swym domu trzy nastolatki. Tymczasem do głosu zaczyna dochodzić dwudziesta czwarta osobowość. Bestia... M. Night Shyamalan, twórca kultowego „Szóstego zmysłu”, „Znaków” i „Wizyty”, łączy siły z Jasonem Blumem, specjalistą od przerażających horrorów (seria „Paranormal Activity”, seria „Ouija”).Jedynym marzeniem Trippa (Lucas Till) jest ucieczka od codzienności i trudnych warunków, w jakich przyszło mu dorastać. Zafascynowany motoryzacją chłopak z części złomowanych aut konstruuje swoją własną wersję popularnego Monster Trucka. W pobliskiej rafinerii dochodzi tymczasem do wypadku; z podziemnych głębin na powierzchnię ziemi wydostaje się niezwykłe stworzenie. Silne, szybkie i inteligentne. Dzięki niemu Tripp znajduje sposób wydostania się z miasta w towarzystwie niezwykłego nowego przyjaciela.Ned (nominowany do Oscara Bryan Cranston: „Operacja Argo”, „Godzilla”) – nadopiekuńczy, lecz sympatyczny ojciec rodziny z małego amerykańskiego miasteczka – przyjeżdża wraz z żoną i kilkunastoletnim synem ze świąteczną wizytą do córki, która studiuje w Kalifornii. Na miejscu musi stawić czoło swemu największemu koszmarowi – poznaje bowiem chłopaka córki, Lairda (nominowany do Oscara James Franco: „Oz: Wielki i potężny”, ”Spider-Man”) – serdecznego, ale szalonego milionera z Krzemowej Doliny, który nie uznaje żadnych zasad i szokuje otoczenie na każdym kroku.