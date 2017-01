Na co kina w tym tygodniu? Assassin's Creed", "Sing", "Po prostu przyjaźń" (zwiastuny)

Ekranizacja kultowej serii gier "Assassin's Creed", animacja "Sing" i polski film "Po prostu przyjaźń" to główne atrakcje tego tygodnia w naszych kinach.

Assassin's Creed

Sing

Po prostu przyjaźń

Ekranizacja serii bijących rekordy popularności gier komputerowych. Dzięki rewolucyjnej technice, która zapewnia dostęp do zapisanych w genach wspomnień, Callum Lynch (Michael Fassbender) może przeżywać przygody swego przodka, Aguilara z XV-wiecznej Hiszpanii. Odkrywa przy tym, że jest potomkiem tajnego stowarzyszenia Asasynów. Zdobywa niezwykłą wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu stawić czoło okrutnej i potężnej organizacji Templariuszy we współczesnym świecie. W rolach głównych: nominowany do Oscara Michael Fassbender („X-Men: Przeszłość, która nadejdzie”, „Zniewolony. 12 Years a Slave”) i nagrodzona Oscarem Marion Cotillard („Mroczny Rycerz powstaje”, „Niczego nie żałuję – Edith Piaf”). Reżyseria: Justin Kurzel („Makbet”).W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr. Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała Słonica, matka 25 świnek Rosita, młody gangsta-goryl Johnny i Ash, punkowa rebeliantka-jeżozwierzyca. Animowana komedia-musical to jednak tak naprawdę opowieść o poszukiwaniu gwiazdy, którą każdy z nas ma w sobie, z czego powoli zaczyna zdawać sobie sprawę nawet sam Buster. W filmie pojawi się 65 znakomitych piosenek (współczesnych i klasyków), które z pewnością podbiją serca widzów.Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia... Alina (Sonia Bohosiewicz) i Marian (Marcin Perchuć) wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena Różczka), singielka i menadżerka na wysokich obcasach, postanawia mieć dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel (Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) zaryzykuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików (Aleksandra Domańska). Stateczny profesor (Krzysztof Stelmaszyk) będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela (Przemysław Bluszcz) warto złamać zasady. Tymczasem zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Domańska, Maciej Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin Perchuć) wyrusza w góry , gdzie odkrywa tajemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.