Na Tropie wartościowych informacji

Na polskim rynku portali informacyjnych pojawiła się nowa jakość. Rzeczywistość się zmienia, a w tym również sposób i czas przekazywania informacji. Portal Na Tropie wydaje się być miejscem, które na tego typu zmiany jest przygotowane.

Wiadomości z Polski i z całego świata, szczegółowe porady, galerie zdjęć, gorące newsy – wszystko w jednym miejscu, dostępne dla każdego, bez ograniczeń. Zróżnicowane kategorie, przejrzysty interfejs oraz łatwość poruszania się po stronie to kolejne z elementów, które sprawiają, że czytelnik jest zawsze „w eterze”. Najważniejsze informacje są mocno wyeksponowane, a układ treści – jasny i czytelny. Nieszablonowa grafika przykuwa uwagę, a publikowane w serwisie zdjęcia są wysokiej jakości.Portal zawiera pięć głównych kategorii, skierowanych do zróżnicowanych względem siebie odbiorców. Oto one: Finanse, Zdrowie, Kobieta, Facet, Styl Życia. Pierwsza z nich to nie tylko giełda, podatki, inwestowanie, czy rankingi. To również przydatne informacje o tym, jak pozbyć się długów, czy też w jaki sposób stworzyć dobrze funkcjonujący budżet domowy. Ci, którzy chcieliby poznać tajniki zdrowego odżywiania lub najnowsze odkrycia medycyny, odpowiedzi znajdą w kategorii Zdrowie. Ona doskonale odnajdzie się w dziale Kobieta, a On może w każdej chwili poczytać o męskich sprawach klikając w pole Facet. A co jest zawarte w dość ogólnie brzmiącej kategorii „Styl życia”? Wszystko o … otaczającej nas rzeczywistości. Ludzie, zachowania, hobby, trendy, a w tym garść porad i inspiracji.Dodatkowe uzupełnienie dla treści, które pojawiają się w serwisie, stanowi facebook’owy profil NaTropie.pl. Skupia on społeczność, która w każdej chwili może wymienić się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i opiniami na temat poruszanych w artykułach kwestii.Portal Na Tropie dostępny jest pod adresem natropie.pl