Nadzieja dla małego Tadzia

Mały Tadzio Rynkowski z Miłocina (gm. Jastków, woj. lubelskie) ma dwa i pół roku. Zmaga się z Zespołem Downa, wadą serca i ostrą białaczką limfoblastyczną. Ludzie nie pozostali obojętni.

Czy dzieciństwo może być pasmem udręki? Czy mając nieco ponad dwa lata można zmagać się w walce o zdrowie i życie? Mały Tadzio Rynkowski walczy z Zespołem Downa, wadą serca i ostrą białaczką limfoblastyczną. Jak na tak małe dziecko, to wielkie wyzwanie.Tadzio mieszka w Miłocinie. To rozciągnięta wieś położona w granicach dwóch gmin - Wojciechów i Jastków w woj. lubelskim. Tadzio mieszka, a właściwiej powiedzieć, że bywa między kolejnymi pobytami w szpitalu w domu, który zbudowany został przez jego rodziców w części "jastkowskiej". Tata jest ratownikiem medycznym, mama pracuje jako pielęgniarka - obydwoje znają widok ludzkiego cierpienia i walki o życie i zdrowie. Kiedy jednak Los uderzył w ich dziecko, ból jest tym większy, bo miłość i przywiązanie nie pozwalają stać bezczynnie. Dlatego rodzice Tadzia walczą z chorobami, by swojemu ukochanemu synkowi zapewnić szansę na życie, i jak najszczęśliwsze dzieciństwo. To z ich poszukiwań wsparcia leczenia ich małego synka fundacja DKMS zrobiła wielką akcję pomocy. W Lublinie, Bełżycach, Tomaszowicach i Wojciechowie zostały zorganizowane akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego dla Tadzia i innych. I każdy z zarejestrowanych wychodził z wielką nadzieją, że znajdzie się dzięki temu "bliźniak genetyczny" dla Tadzia, i otrzyma on od Losu szansę, by żyć długo i szczęśliwie.W Wojciechowie akcję rejestracji przygotowała Fundacja Inicjatyw Społecznych "Potrafisz". Do pomocy przy rejestracji zgłosili się mieszkańcy Lublina, Bychawy i Świdnika. Wśród miejscowych wolontariuszy znalazła się czwórka osób związana z Fundacją "Potrafisz" lub z nią sympatyzująca. Akcja przeprowadzona w niedzielę 14 maja nie dawała z góry oczywistych wyników, ponieważ tego samego dnia w miejscowym kościele, a rejestracja odbywała się w udostępnionym przez proboszcza ks. kan. Jana Hałasę budynku parafialnym, miała miejsce I Komunia św., oraz rocznica takiego wydarzenia sprzed roku. Strażacy z całej gminy udali się z kolei do Bełżyc, gdzie zaplanowane były powiatowe zawody pożarnicze. Mimo to udało się pobrać i przekazać próbki 28 potencjalnych dawców szpiku. Na 11 czerwca zaplanowana jest druga część akcji rejestracji, która wpisana została w obchody XIV Dnia Solidarności Społecznej.