Najważniejsze trzymać się zasad

Maksymilian, kiedy kolesie wstawili mu bajer, że jego sikor jest trefny, w te pędy pobiegł na Jagiellońską w Warszawie, by dyżurnemu przedstawić problem. Do kogo, jak do kogo, ale do mundurowych to ma największe zaufanie, taka jego zasada.





Pomocnika dyżurnego VI Komendy Rejonowej Policji dla Białołęki, Pragi Północ i Targówka zapisał markę zegarka, a przy okazji dane jego właściciela. Poszperał w rzeczach znalezionych, skradzionych itp. i wyszło mu, że zegarek jest legal.



Sprawdzał dalej i okazało się, że zainteresowany opinią policjanta rzeczoznawcy jest poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności.



Mężczyzna został zatrzymany, a zegarek trafił do depozytu.



Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze nie znał miejsca pobytu Maksymiliana O. i nie mógł mu wysłać pilnej informacji o orzeczeniu dziesięciu dni zastępczej kary pozbawienia wolności za przeterminowaną grzywnę.



Po zakończeniu czynnościach procesowych 30-latek uiścił zaległą grzywnę, w kwocie 250 złotych, i z lubością może teraz spoglądać na swój zegarek.

Trzeba od razu powiedzieć, że nie oczekiwał od Policji niczego nadzwyczajnego, tylko potwierdzenia , że zegarek nie został skradziony. Nic więcej.Pomocnika dyżurnego VI Komendy Rejonowej Policji dla Białołęki, Pragi Północ i Targówka zapisał markę zegarka, a przy okazji dane jego właściciela. Poszperał w rzeczach znalezionych, skradzionych itp. i wyszło mu, że zegarek jest legal.Sprawdzał dalej i okazało się, że zainteresowany opinią policjanta rzeczoznawcy jest poszukiwany w celu odbycia kary pozbawienia wolności.Mężczyzna został zatrzymany, a zegarek trafił do depozytu.Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze nie znał miejsca pobytu Maksymiliana O. i nie mógł mu wysłać pilnej informacji o orzeczeniu dziesięciu dni zastępczej kary pozbawienia wolności za przeterminowaną grzywnę.Po zakończeniu czynnościach procesowych 30-latek uiścił zaległą grzywnę, w kwocie 250 złotych, i z lubością może teraz spoglądać na swój zegarek.